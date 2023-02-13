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Лукашенко подписал указ об арендном жилье для военнослужащих - кто и на каких условиях получит его безвозмездно
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об арендном жилье для военнослужащих", которым установлены порядок и условия передачи в собственность военнослужащим предоставленного им арендного жилья, пишет БелТА.
Документом предусмотрено, что такое жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе. При наличии 20 календарных лет выслуги на военной службе оно передается на возмездной основе, с возможностью оплаты его стоимости в рассрочку до 15 лет.
Для военнослужащих и членов их семей указом предусмотрены также дополнительные социально-правовые гарантии. Так, для военнослужащих, имеющих выслугу 20 календарных лет и уволенных в запас, которые не желают приобретать занимаемое арендное жилье в собственность, сохраняется право владения и пользования этим жильем с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий. Членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей, занимаемое ими арендное жилье будет передаваться в собственность безвозмездно, независимо от выслуги лет. За членами семьи военнослужащего, умершего по иным основаниям в период прохождения военной службы, сохраняется право владения и пользования арендным жильем на прежних условиях до улучшения ими своих жилищных условий.
Действие указа распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц, проходящих службу в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, ГПК, Службе безопасности Президента Республики Беларусь, Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь, КГК, центральных аппаратах Следственного комитета и ГКСЭ, а также в организациях, входящих в систему данных государственных органов или подчиненных им.
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