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Лукашенко подписал указ об упрощении порядка возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозпостроек
В Беларуси упрощен порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек. Соответствующий указ № 202 подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского лидера.
От какой бумажной волокиты освобождает указ?
Документом предусмотрено, что такие объекты можно будет построить без получения разрешений, без разработки проектной документации и без последующей приемки их в эксплуатацию.
Построить дом на селе? Нужен только документ на землю
Для строительства или реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек в сельских населенных пунктах (за исключением расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску) гражданам достаточно иметь документ, удостоверяющий право на земельный участок.
Построить дом вблизи Минска и областных центров? Нужен паспорт застройщика
Для возведения таких построек в сельских населенных пунктах, расположенных на территории районов, прилегающих к областным центрам и Минску, в поселках городского типа и городах, гражданину необходимо будет получить паспорт застройщика. На основании такого паспорта смогут построить жилые одноквартирные дома также и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Как получить паспорт застройщика?
Выдача паспорта застройщика будет осуществляться по принципу "одно окно", срок оформления - один месяц, стоимость - 25 базовых величин (одна базовая величина - Br32).
Также указом предусмотрен упрощенный порядок государственной регистрации построенных таким образом объектов.
А можно ли строить по старинке?
Действующий порядок возведения и реконструкции одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек (с получением всех разрешений, согласований, заключений и разработкой проекта) также сохраняется.
Упрощенный порядок везде, кроме Минска
Решение о применении упрощенного порядка принимается застройщиками самостоятельно. Воспользоваться таким порядком можно будет при возведении объектов на территории всей республики, за исключением Минска.
Когда начнет действовать указ и зачем он принят?
Указ вступает в силу через 6 месяцев после опубликования.
О планах по принятию такого документа для упрощения строительства частных домов заявлял ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Слушайте, что мы лезем к этому человеку, чего мы пытаемся его как-то отстроить: какая крыша, какой фундамент и так далее? Человек для себя строит, и он за это ответит перед собой, своими детьми. Давайте ему один раз разрешим, выделим место, где он должен строить, и пусть он строит. Он сам к вам придет, спросит совета, если нужно. Если не нужно, он к вам не пойдет, - объяснил глава государства необходимость упрощения процедуры и принятия указа на совещании 10 июня. - И не дай бог, вы обставите его какими-то инструкциями. Это недопустимо".
Президент также анонсировал аналогичные шаги по упрощению строительства многоэтажных зданий, промышленных, сельскохозяйственных объектов и так далее: "Надо дать возможность людям решать свою судьбу и не надо думать, что мы лучше понимаем, чего хочет человек, нежели он сам. Простая жизненная философия".
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