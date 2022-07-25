В Беларуси разрешат узаконить самовольные постройки

Одной из важных тем обращения граждан в регионах являются вопросы стройотрасли. А поправки и нововведения показывают, что многие из них не остаются без ответа.



В Беларуси можно будет узаконить самовольные постройки. Соответствующий указ подписал глава государства. Так, у местной власти будет право принимать в эксплуатацию одноквартирные дома и нежилые постройки, которые граждане возвели без разрешения и проектной документации. Есть и исключение: новшество не распространяется на постройки, расположенные в столице.



Указ временный, вступает в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 января 2025-го. Документ позволит узаконить самовольные постройки, возведенные на тех земельных участках, которые граждане получили до сентября нынешнего года.