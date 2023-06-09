Лукашенко показал пример, как должен работать каждый чиновник - Гайдукевич о решении проблемы с баллами на ЦЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко своим примером показал, что нужно чувствовать людей и не надо бояться отменять решения, в которых были допущены ошибки. На это в эфире общественно-политического ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" указал депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, пишет sb.by.



"Глава государства чувствует страну. Он действительно народный Президент, человек, который отстаивает интересы своих граждан. Он чувствует настроения людей и всегда чувствовал, понимал, что надо народу, всегда работал для людей. Это также пример того, как должен работать каждый чиновник. Пусть смотрят все, снизу и доверху, чтобы так работали в каждом регионе нашей страны, чтобы не накапливали проблемы. Сколько раз Президент требовал: если видите проблему в регионе, не ждите, когда приедет туда Александр Лукашенко или Наталья Кочанова", - обратил внимание Олег Гайдукевич.