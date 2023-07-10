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Лукашенко пообещал в сельской местности широкополосный интернет к 2025 году

Лукашенко пообещал в сельской местности широкополосный интернет к 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил план до 2025 года обеспечить в сельской местности широкополосный доступ в интернет. Об этом он заявил, отвечая на вопросы работников предприятия "Могилевлифтмаш", сообщает БЕЛТА.

"План у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Мы должны решить эту проблему. Мы от мира не отстаем. В основном мы сделаем эту работу", - сказал белорусский лидер.

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что людям нужно рассказывать, как безопасно пользоваться интернетом. "Великое это дело, но и помойка хорошая", - заметил Александр Лукашенко.

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