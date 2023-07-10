Лукашенко пообещал в сельской местности широкополосный интернет к 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил план до 2025 года обеспечить в сельской местности широкополосный доступ в интернет. Об этом он заявил, отвечая на вопросы работников предприятия "Могилевлифтмаш", сообщает БЕЛТА.

"План у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Мы должны решить эту проблему. Мы от мира не отстаем. В основном мы сделаем эту работу", - сказал белорусский лидер.