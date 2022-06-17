Лукашенко пообщался с коллективом ОАО "Белшина" по самым острым вопросам

Не только об импортозамещении говорили в Бобруйске. Приезд Президента в регион - это повод услышать из первых уст мнение по самым острым вопросам.

COVID, ситуация в Украине, санкции, давление Запада, инфляция. Мир в зоне турбулентности. Давайте по порядку. Коронавирус, строгие карантинные ограничения и колоссальные расходы на здравоохранение. Все это не могло не сказаться на глобальной экономике. Ряд стран решили, что включить денежный станок - это панацея. Увы. Тогда о последствиях такой накачки мало кто думал. Вот и получается: одни печатают доллары, вторые получают инфляцию. Александр Лукашенко рост цен связывает в основном именно с внешними факторами. Но предупреждает: это не повод наживаться на ситуации. Президент предупредил:цены останутся под пристальным контролем.

"Помните, я вас предупреждал, что это боком вылезет. Доллары печатали триллионами. А сегодня пошла бешеная инфляция со всех сторон, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Конечно, и к нам она завозится. Если металл и каучук подорожали за пределами страны, естественно, и у нас подорожает продукт, который мы из этого делаем. Поэтому внешняя инфляция и нас захлестнула. Мы уперлись, стараемся цены, насколько это возможно, сдерживать, потому что и заморозить цены невозможно. Если мы заморозим цены на шины, то завтра остановится Белшина, не будет работать рентабельно. Но наживаться на ситуации никому не позволено - ни частникам, ни государственным предприятиям. Поэтому вы должны четко понимать: многое от нас не зависит. Мы рост цен завозим извне, потому что покупаем много сырья и материалов, а также экспортируем основную массу продукции".

Президент о давлении Запада: Мы для них конкуренты

"Мы выстоим, выдержим, мы не одни в этом мире. Этот диктат со стороны американцев и западников уже всем в горле, он надоел. Поэтому мир начинает перестраиваться. Мир будет совершенно другим, даже в течение двух лет. Поэтому вы не переживайте. Я когда-то с большой трибуны вам сказал: я вас прошу, делайте каждый свое дело. Остальные проблемы - мои. Выдержим, не переживайте", - сказал Президент.

Что касается санкций, он отметил: "Давить можно там, где есть на что надавить. Если бы вы не конкурировали с ними, не мешали американским, японским производителям (мы для них конкуренты, путаемся у них под ногами). Если бы у нас ничего не было в стране, нас бы никто и не давил".

"Но мы высокотехнологичная образованная нация. И мы способны конкурировать. И мы будем конкурировать. И для того чтобы наша экономика выдержала, у нас есть все. Люди, специалисты, руководители, власть есть. Не без грехов. Мы такие, как вы. Может быть, мы должны чуть-чуть лучше быть, на полшага впереди. Не всегда, наверное, получается. Жизнь есть жизнь, - сказал Президент. - Мы выдержим. И не только потому, что некуда деваться, а потому, что мы умеем. Но, самое главное, мы сегодня как никогда востребованы".

Александр Лукашенко уверен, что все остальные мотивы - это лишь повод для давления и санкций, и Запад в этом плане использует и правочеловеческую тематику. "Это все выдумка, лозунг. Они же не скажут, что мы вас душим, потому что вы производите шины. Это же смешно будет. Нет, там права человека, у вас там диктатура и прочее. Теперь вы видите, какие права человека у них и какая у них диктатура. Уже сегодня пошел разговор в Америке: Джо Байден проигрывает следующие выборы, а хочет пойти. Трамп ввязался. Уже идет речь о том, чтобы Трампа вообще убрать с арены, запретить ему участвовать. Слушайте, ну вы же нас упрекали в этом. Так мы не запрещали - участвуйте. Но они хотели страну через выборы перевернуть. Вот вам права человека и свобода слова", - заметил глава государства.

Президент отметил успехи Беларуси за годы суверенного развития. Например, большое развитие получило АПК, в то время как в 90-е годы даже хлеб давали только по талонам, а в магазинах были пустые полки. "Сегодня главное, чтобы побольше денег было. Деньги у вас здесь. Продайте больше шин - получите больше денег", - сказал Александр Лукашенко.





Лукашенко: Мы сегодня востребованы!

Что касается влияния санкций на поставку сырья и комплектующих, прохождение платежей, Президент признал наличие трудностей, но они абсолютно решаемы. Например, на калийные удобрения в результате санкций выросли цены, и Беларусь даже при меньших объемах поставок в текущем году получит необходимые средства. "В мире голод. Сегодня уже начинают потихоньку: давайте как-то. Я говорю: пожалуйста, приезжайте, берите. И Беларуськалийне загнется. Будет работать. Может быть, мы в этом году меньше продадим калийных удобрений по объему, но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплаты, свой коллектив, и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем", - рассказал глава государства.

Он также упомянул о возникшей проблеме с поставкой украинского зерна: "Оказывается, самый дешевый путь через Беларусь Но мы их раскусили быстро. Мы с Путиным обсуждали эту проблему. Я говорю: "Не переживай, никакого там зерна столько нет, сколько они кричат. И дело не в зерне. Они хотят нас обвинить с тобой, что мы устроили мировой голод". Мы такие гиганты, что устроили в мире голод! Начали разбираться. Им просто надо было еще какую-то одну проблему мирового уровня повесить на нас. И африканцам, и азиатам сказать: "Два диктатора вон что творят!".

По словам Александра Лукашенко, когда было предложено 7 направлений для вывоза зерна, тема отпала сама собой. "Темы нет. Вот он какой мир. Поэтому мы выдержим. Будут локальные проблемы, мы их решим. И в силу того, что мы оказались очень востребованы прежде всего в России", - резюмировал глава государства.

Президент об искусственно созданной проблеме с вывозом зерна из Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что все трудности, вызванные санкциями, в плане поставок сырья и комплектующих, торговли и прохождения платежей абсолютно решаемы. Глава государства привел пример по торговле калийными удобрениями. "В мире голод. Сегодня уже начинают потихоньку: давайте, как-то Я говорю: пожалуйста, приезжайте, берите. И Беларуськалий не загнется - будет работать", - сказал он.

"Может быть, мы в этом году меньше продадим калийных удобрений по объему, но цены взлетели. То есть мы обеспечим зарплаты, свой коллектив, и налоги они будут платить нормально. То есть в деньгах мы ничего не проиграем", - рассказал глава государства.

Президент об Украине и украинском сценарии

Конечно, много говорили об Украине. У наших соседей складывается тяжелейшая ситуация. Президента попросили сделать прогноз, когда и как разрешится этот конфликт. Александр Лукашенко подчеркнет: не просто наблюдать за происходящим (у главы государства украинские корни, проходил там и военную службу плюс личный опыт общения). Страшно представить, что по украинскому сценарию развивались события и в Беларуси еще в начале 90-х. Но вы выбрали другой курс.





Президент об отходе Беларуси от национализма в 90-е

Президент подчеркнул, что в Украине тяжелейшая ситуация, но он всегда к украинцам относился с трепетом. Это обусловлено рядом факторов, в том числе и украинскими корнями главы белорусского государства, тем, что он проходил военную службу в этой стране, личным опытом общения. "Это такие трудяги, вы не представляете. Украинцы, простые люди, народ Украины, - это настоящий, крепкий, мужественный, хороший народ. Да, со своими особенностями. У нас тоже, знаете, не все однозначно. Любой народ, все люди, они разные. Но это очень хороший народ", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, так случилось, что в политике Украины стал доминировать национализм, и даже нацизм. "Не дай бог, до фашизма дойдут. Вот у них взяли верх эти руководители", - отметил он.

Президент напомнил, что по тому же сценарию развивались события и в Беларуси в начале 90-х, но, в отличие от Украины, в стране "отмели эту нечисть" и пошли другим путем: "Это непросто было сломать. Мы без войны это сделали. Вы вспомните, какие бунты были, как в Минске переворачивали автомобили, жгли. У нас это было в первые годы моего президентства. Националисты не сдавались у нас просто так. А в Украине они не выдержали. Украина всегда была больше националистической, нежели Беларусь. Мы всегда такими были толерантными, интернационалистами, добрыми. Потому что история у нас такая была. Мы всегда часто были биты, страдали. И Наполеон, и Первая мировая война, революция, Вторая мировая война".

"Наверное, бог нам помог. Мы от этого отказались в прошлом веке в середине 90-х и избрали другой курс. Он оказался на сегодняшний день, дай бог, чтобы дальше так было, правильным", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент о ситуации в Украине: Никто не знает, чем там закончится. Это только начало

"Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: "Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…" В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности, - сказал Президент. - Все только начинается. То, что происходит в Украине, - это начало. Один из элементов крупного передала мира. Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут, прежде всего, небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой".

Президент: Россия привержена переговорному процессу

Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу. "Это я точно знаю", - сказал глава государства. "Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент о видах Польши на Западную Украину

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Польше уже мечтают о Западной Украине: "Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали".

По словам Президента, это стало возможным благодаря тому, что за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы. "Мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко: Для них важно втянуть нас в этот конфликт

Президент уверен, что Запад стремится втянуть Беларусь в этот конфликт. "Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларуси надо не втянуться в этот конфликт и не создать "войнушку". "Нам надо защитить этот кусок земли. Пока, слава богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился", - сказал он.

Президент о визите европейских лидеров в Украину

Александр Лукашенко обратил внимание, что накануне в Киев приезжали ведущие европейские лидеры. "Шольц, Макрон, итальянский премьер-министр. Чего приехали? Пока еще непонятно. Но Европе война тоже не нужна. Но, вы заметили, там не было поляка. Они же крутятся везде. Там не было англичанина. Там не было американца. Что это такое - вопрос. Или Европа сама решила тут успокоить ситуацию и потушить этот пожар войны, или же американцы дали команду: вы там поезжайте, поддержите украинцев, Зеленского и дайте оружие. Скорее всего, второе. Потому что сегодня уже президент Франции заявил, что будут поставлять самое современное оружие Украине. То есть там идет какая-то заварушка. В ближайшее время с Президентом России обсудим, что там происходит. Поэтому никто не может сказать, как там будут развиваться события. Очень много неизвестного".

Президент также обратил внимание, что весь Запад ввязался в войну, но Россия воюет обычными вооружениями. Но у России достаточно и другого оружия. "Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород. Соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне, - сказал Президент. - Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа - сильных мира сего - переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают. А проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром".

Лукашенко: Вы нас не трогайте! Мы найдем чем ответить!

Глава государства также заверил, что Беларусь не собирается воевать в Украине. "Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину, ваша армия?". Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти. Будете хватать наших водителей, как этих 75 человек, значит, будем проводить операцию. Многослойную. Не получится этих людей забрать миром, значит, проведем военную операцию. Но своих людей не бросим. А как вы думали? 75 человек - это тоже чьи-то дети, у них есть дети, внуки. Поэтому пришлось рисковать. Слава богу, что все живы, здоровы", - заявил белорусский лидер.

Он также подчеркнул важность военной подготовки, укрепления белорусской армии: "Учить будем, особенно мужиков. Время такое. Чем больше мы будем иметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь чем ударить. У нас это есть".





Историческая память - одна из тем общения Президента с трудовым коллективом

На фоне происходящих событий как никогда актуальна тема сохранения исторической памяти. В преддверии скорбной даты - 22 июня - вспомнили, каким сложным был путь победы над фашизмом. И как важно об этом помнить самим и рассказывать молодому поколению.

Президент: Давайте будем беречь Великую Победу

"Мы упустили эту работу. Взрослым и детям в школе не говорили так, как сейчас говорим, что это - наша история, мы ей должны гордиться. 30 миллионов советских людей погибли и принесли нам Победу. Что такое Победа? Это наша гордость", - сказал белорусский лидер. Он убежден, что об этой Победе советского народа стоило чаще и не стесняясь напоминать и жителям западноевропейских стран, которые были освобождены от нацизма.

Президент считает, что надо было чаще публично напоминать полякам о том, сколько сотен тысяч советских людей погибли при освобождении их страны, а немцам - о том, что геноцид был не только по отношению к евреям, но и к белорусскому народу. "Мы боялись сказать. А сегодня уже больше 200 могил откопали в Беларуси, которых раньше не знали. Там тысячи и тысячи расстрелянных людей", - подчеркнул Президент.

Обо всех этих фактах, событиях Великой Отечественной войны и подвиге народа нужно больше говорить и внутри Беларуси, особенно подрастающему поколению, убежден Александр Лукашенко. "Надо говорить, надо учить наших детей, чтобы они ценили нашу землю. Надо писать, показывать. Тогда мы эту память сохраним", - подчеркнул он.

"Все должны понять, что Отечественная война - это наше достояние, мы слишком много (каждого третьего) положили там, и предать этого не можем. А если мы предадим - нас предадут. Если только мы предадим забвению то, что было с нами, наши внуки и дети с нами точно так поступят. Поэтому давайте будем беречь эту ценность - Великую Победу и то, что мы не стали тогда рабами и у нас есть клочок земли. Многим не нравится, что мы заняли такую свободолюбивую позицию, но мы же никого не напрягаем. По соседству никому в огород не лезем, не требуем ни от кого отдать кусок земли, никого не собираемся завоевывать, нам своего хватает. Но и к нам не лезьте. Вот такая жизненная позиция", - заявил глава государства.

Президент: Если у каждого будет хотя бы пятеро детей, цветущей будет страна

Александр Лукашенко рассказал, что с радостью согласился на предложение, которое было озвучено во время обращения Президента с посланием к народу и парламенту, - установить в Беларуси День отца. Потому что праздников, посвященных роли женщин, матерей много, а вот мужчины, отцы были как-то незаслуженно обделены в этом смысле. "Международный женский день, матерей награждаем… Слушайте, как будто дети у женщин родились без нас, как будто мы ничего и не делали. Поэтому надо было как-то закрепить, что и мы чего-то с этими детьми делали, мы их растим, кормим, отвечаем за них в целом", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что исходя из демографических показателей в стране для роста численности населения нужно значительно увеличить рождаемость. А это означает, что каждая белорусская семья должна ориентироваться на то, чтобы иметь как минимум трое детей: "Для нас численность детей - главная проблема, не ваши шины. Нам надо для начала, чтобы было хотя бы трое в каждой семье. Тогда будет прирост".

"Если у нас у каждого будет хотя бы пятеро детей, цветущей будет страна", - сказал глава государства.

Новый вид продукции Белшины в подарок Президенту

В конце встречи Александру Лукашненко презентовали сувенирный набор хоккейных шайб с логотипами Беларуси и предприятия, а также игровые шайбы для его команды.





