Лукашенко поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране

В Беларуси обновят Концепцию национальной безопасности. Документ сегодня обсуждали во Дворце Независимости Президент и госсекретарь Совета безопасности. Необходимость назрела в первую очередь из-за нестабильной геополитической обстановки. И в то же время в документе нужно закрепить новшества, отраженные в Конституции.

Концепцию безопасности обновили практически на 70 %. Изучен зарубежный опыт и мнения научно-экспертного сообщества. Среди стратегических национальных интересов белорусского государства теперь историческая память, конституционная категория "народ" и его всемерная защита. А в числе новых национальных интересов: социальная ответственность граждан (не только государства), безопасность персональных данных, развитие атомной энергетики. С учетом мировых угроз биологического характера в концепции добавлена новая сфера - биологическая безопасность.

Александр Лукашенко потребовал подготовить "абсолютно откровенную" Концепцию нацбезопасности



"Я бы попросил, прежде чем мы ее рассмотрим в Совете безопасности, чтобы она была абсолютно откровенная. Не надо ничего прятать, исходя из каких-то политических мотивов или даже экономических. Мы должны честно прописать те риски, угрозы, которые существуют, и нашу реакцию на них. Чтобы и соседи, и другие знали, как мы будем реагировать. Чтобы не говорили, что для кого-то это была неожиданность", - подчеркнул белорусский лидер.

На встрече также обсудили ситуацию на южной границе. Было поручение Совбезу, Минобороны и всем силовым органам дать оценку с учетом извлеченного опыта с момента начала военной операции в Украине. Это направление, на котором надо сохранять бдительность. Планы превратить Беларусь в некое подобие нынешней Украины не скрываются, но сбыться им не суждено.

"Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались; сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно. Чтобы знали", - сказал Президент.

Дисциплина и порядок в стране

Затронули и "жизненные" темы. Образование - фундамент общества. Президент поручил в этой сфере ввести лицензирование, а также мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Решение принято неспроста: в контексте вопроса Александр Лукашенко упомянул об инциденте, который раскручивают в интернете: ученик одной из частных школ выстрелил из пистолета в девочку и повредил ей глаз.

Президент об инциденте в частной школе

"Не какой-то там травматический, как они пишут, пистолет. Это был детский пистолет с резиновыми так называемыми шариками этими. Он попал девочке в глаз. Она была в очках. Разбил стекло и повредил глаз. Из этого сделали чрезвычайщину. Я поручил разобраться. Начали разбираться, а там руководство школы, это по первой информации, они же на дух не воспринимают белорусское государство, - сказал Президент. - Это что, там муть какая-то, какая-то клоака образовалась антигосударственная? Ну, 26 детей. Ну что это за школа?! Поэтому я поручил немедленно ввести лицензирование со вчерашнего дня. Народное образование, школы, вузы - это не та сфера, где мы шутить должны. Оказывается, в этой школе аж 26 учеников. По-моему, так мне министр внутренних дел доложил. Частная школа. Откуда, какая, что это за школа - 26 учеников. Начали разбираться - она зарегистрирована на территории частного какого-то предприятия, которое ни черта не делает по уставу. Наверное, ждут, чтобы эту земельку прикарманить и построить там жилье. А место удобное. Потом продать можно хорошо. В общем, есть вопросы. Поэтому надо зачистить все до невозможности в системе образования. Зачем мы издеваемся над этими детьми?"

Концепция нацбезопасности: обсуждение продолжится

Что касается обновленной концепции нацбезопасности, здесь сохранится преемственность. Это принципиальный момент. Совершенствование диктует геополитическая ситуация. В частности, усиление военной активности НАТО на границе с Беларусью (сейчас это более 200 танков, 800 бронированных машин и 37 тысяч человек личного состава).

В новой стратегической концепции НАТО отмечено, что альянс намерен и в дальнейшем увеличивать количество боевых подразделений у границ Беларуси, численность своих военнослужащих, разрабатывать новые виды вооружений. Безусловно, для успешной защиты белорусской государственности необходимо обновление механизмов противодействия новым вызовам и угрозам. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси