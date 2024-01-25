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Лукашенко поручил новому министру покончить с клановостью в Минздраве: Должны быть исключительно профессионалы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому министру здравоохранения Александру Ходжаеву покончить с клановостью в Министерстве здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко отметил, что изучал кандидатуру Александра Ходжаева, ведь пост главы Минздрава - это не рядовая должность.
"Интересовался и прошлым, и настоящим вашим. Проблем я не вижу. Думаю, что вы способны возглавить министерство. Но нам придется посмотреть и на само министерство, на состав министерства. Это ваша первейшая задача,
- поручил Президент. -
А так у нас получается, если какие-то недостатки - виноват руководитель. Да, он в первую очередь виноват. Но несут ответственность за ситуацию, за положение дел и другие. И заместители, и начальники управлений, отделов и так далее. Обратите на это внимание"
.
"Должны быть исключительно профессионалы. Преданные своему делу и государству люди. Это важнейший элемент. И я очень рассчитываю на это. Знаю, что вы человек внеклановый. Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы, и прочее. Чего только не хватает... Этого быть не должно. Я очень рассчитываю, что вы положите конец этому. Преданный делу человек, профессионал, государственник. Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать - не то денег больше, не то еще чего-то. С этим мы тоже разбираться начали",
- сказал глава государства.
"А то у нас некоторые беглые на Западе сидят, а тут родственнички и прочие творят то, что творили раньше. Только втихую. Мы это видим и принимаем меры противодействия. Ситуация непростая. Потерять страну мы не можем. Беларусь должна быть суверенным, независимым государством, не создавать проблем соседям. И это страна, где должны жить и дети наши, и внуки и так далее", - подчеркнул белорусский лидер.
"Поэтому подходить надо с этой идеей к назначению кадров, формированию состава министерства и дальнейшим действиям. Это у вас положительное качество, что вы - человек в этом плане свободный от всяких личностей и давления",
- резюмировал белорусский лидер.
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