3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками
Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, поручил подготовить масштабное совещание с силовиками, сообщает БелТА.
"Наверное, под верховенством прокуратуры, давайте мы соберем весь силовой блок по итогам прошлого года. Поговорим о задачах, которые у нас стоят. Я так думаю, здесь, во Дворце Независимости, в самом большом зале. И поговорим откровенно о задачах и недостатках, самое главное - недостатки всего силового блока, в том числе и армии", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что на подобных больших совещаниях обязательно надо говорить и о недоработках в каждом силовом ведомстве. "Это наш недостаток, что мы вот в таком составе не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ в целом, собрав их вместе. Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, очень важны контакты. И они должны видеть, чем живет… Допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура-то понятно: вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить. И там послушаем достижения наши и недостатки", - отметил Президент.
Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору совместно с главой Администрации Президента подготовить соответствующее совещание. "Чтобы мы могли основательно подготовиться к этому мероприятию. И порядок соответствующий: естественно, что я должен выступать и говорить о задачах и определенных недостатках, но и вам надо подготовиться, чтобы дать анализ правовой ситуации в силовом блоке. И послушаем силовиков, что они скажут", - сказал глава государства.
"Поэтому сегодня не стоит нам отчетами и самоотчетами заниматься. А очень важные вопросы, в целом, как вы оцениваете криминогенную ситуацию сегодня", - обозначил одну из тем доклада Президент.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все