Лукашенко поручил подготовить масштабное совещание с силовиками

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, поручил подготовить масштабное совещание с силовиками, сообщает БелТА.

"Наверное, под верховенством прокуратуры, давайте мы соберем весь силовой блок по итогам прошлого года. Поговорим о задачах, которые у нас стоят. Я так думаю, здесь, во Дворце Независимости, в самом большом зале. И поговорим откровенно о задачах и недостатках, самое главное - недостатки всего силового блока, в том числе и армии", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что на подобных больших совещаниях обязательно надо говорить и о недоработках в каждом силовом ведомстве. "Это наш недостаток, что мы вот в таком составе не говорим о проблемах армии, прокуратуры, следственных органов, МВД, КГБ в целом, собрав их вместе. Все-таки это люди, которые выполняют похожие, схожие задачи, очень важны контакты. И они должны видеть, чем живет… Допустим, Следственный комитет должен видеть, чем живет армия. Прокуратура-то понятно: вы тут постоянно в контакте. Надо будет нам обсудить. И там послушаем достижения наши и недостатки", - отметил Президент.

Александр Лукашенко поручил генеральному прокурору совместно с главой Администрации Президента подготовить соответствующее совещание. "Чтобы мы могли основательно подготовиться к этому мероприятию. И порядок соответствующий: естественно, что я должен выступать и говорить о задачах и определенных недостатках, но и вам надо подготовиться, чтобы дать анализ правовой ситуации в силовом блоке. И послушаем силовиков, что они скажут", - сказал глава государства.