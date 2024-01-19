Лукашенко поручил правительству сделать все, чтобы удовлетворить спрос населения на отечественные авто

Президент Беларуси Александр Лукашенкопри посещенииСЗАО "БЕЛДЖИ" в Борисовском районе поручил правительству и профильному министру сделать все, чтобы удовлетворить спрос населения на отечественные авто. Об этомсообщает БЕЛТА .

Говоря об автомобилестроении в Беларуси, Александр Лукашенко образно выразился, что в этом плане "мы - птица, летящая не на одном крыле, а на полутора крыльях". Он пояснил, что в стране производят грузовики, самосвалы, автобусы, но менее развито было производство легковых авто. "В этой линейке должен быть легковой автомобиль. Это для людей. Нам надо дойти до каждого человека. Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства задача и министра - кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта", - подчеркнул глава государства.

В настоящее время производство легковых авто развивается в Беларуси в основном по двум направлениям. Во-первых, это СЗАО "БЕЛДЖИ". Второе недавно появившееся направление - сотрудничество с китайским производителем FAW по марке "Хунци".

Александр Лукашенко отметил важность развития сотрудничества с китайскими партнерами, которые обладают современными компетенциями в автомобилестроении.

Но для производителей в Беларуси остается один вопрос - локализация. "Нам надо самим производить больше", - сказал он.

На "БЕЛДЖИ" вертолет Президента приземлился на территории предприятия. Рядом - большая парковка с готовыми автомобилями. Отсюда и первый логичный вопрос от Александра Лукашенко: говорят, на покупку автомобилей очередь, а тут забит склад.





Как заверили главу государства, находящиеся на парковке авто - это лишь трехдневный объем производства. Продукция поставляется покупателям как в Беларуси, так и в России. У дилеров в Беларуси в настоящее время находится порядка 800 автомобилей.

На сегодняшний день в Беларуси работа по созданию отечественных легковых автомобилей ведется по нескольким направлениям.

Прежде всего это СЗАО "БЕЛДЖИ". Заводом получена лицензия на производство модели X50. Организована работа по импортозамещению ряда автокомпонентов и материалов на отечественные. В 2024 году запланировано получение лицензии на еще две модели - X70, S50. Согласовывается план модернизации завода для увеличения мощности до 120 тыс. автомобилей в год при двухсменном режиме работы.

Лицензии на X50, X70, S50 позволят активизировать работы по импортозамещению автокомпонентов и в конечном счете создать компетенции не только по производству легковых автомобилей, но и по их разработке и модернизации.

Образец X50 передан в НАН Беларуси для создания на его базе отечественного электромобиля. После проведения конструкторских работ серийное производство отечественного электромобиля планируется на СЗАО "БЕЛДЖИ".

Новым направлением развития отечественного легкового машиностроения является производство в СП ЗАО "ЮНИСОН" легковых автомобилей марки HONGQI ("Хунци") производства китайской компании FAW. Имеющиеся договоренности в перспективе дают возможность осуществлять не только крупноузловую, но и мелкоузловую сборку легковых автомобилей с последующей локализацией отдельных узлов и комплектующих.

В целом в Беларуси динамично наращивается производство автотехники по различным направлениям. В стране реализуются два пилотных проекта по переводу пассажирского транспорта на электротранспорт в Жодино и Шкловском районе с развитием соответствующей инфраструктуры. Окончание реализации проектов и поставка электротранспорта планируется в 1-м квартале 2024 года. Цель заключается в поэтапном наращивании использования электрической энергии в пассажирских перевозках, снижении уровня загрязнения воздуха, отработке на практике имеющихся в стране компетенций в производстве электротранспорта и зарядных станций.