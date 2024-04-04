Лукашенко поручил проработать вопрос оптимизации в банковской сфере. Об этом глава государства заявил, согласовывая назначение Сергея Столярчукановымпредседателем правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь", передает БЕЛТА.





Глава государства подробно интересовался спецификой работы банка и нет ли дублирования функций при отборе проектов для финансирования с местными органами власти, министерствами, ведомствами. Кроме того, в стране есть и целый ряд других банковских учреждений.

"Специалисты (присутствовавшие на мероприятии кандидаты на руководящие должности в местной вертикали власти. - Прим. ред) сидят. Они прекрасно понимают, что не банкиры говорят, а они говорят: вот это построить, это оптимально. И уверен, что ваш банк превращается в финансиста всего этого, - сказал Президент. - Я не говорю о том, что нам не нужен этот банк. В противном случае мы бы вас не назначали. Но оптимизацию банков нужно провести, нужно на них посмотреть. У нас не хватает где-то там людей. В АПК и прочее. А на одну такую страну, может, нам столько не надо банков, чтобы отвлекались специалисты. Это классные специалисты, финансисты".

В этой связи Александр Лукашенко обратился к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову, а также напомнил, что недавно замглавы Администрации был назначен специалист в банковской сфере Александр Егоров. "Нам надо посмотреть. С банковской системой надо серьезно поработать сейчас, несмотря на сложные времена. И принимать решение будем или сегодня, или завтра, или послезавтра. А, может, и вообще не будем принимать решение. Но надо посмотреть. Потому что слишком много вот этих параллелей. Ну зачем нам в Беларуси, где в общем-то финансовая система устойчива и дисциплинирована, ресурсов лишних нет, моря этих ресурсов нет, излишняя конкуренция, - заметил глава государства. - Я считаю, что специалисты на местах видят больше. И не их (банкиров. - Прим. ред) функция уговаривать председателей райисполкомов, чтобы они реализовали проект. Есть решение Президента: один район - один проект", - сказал Президент.