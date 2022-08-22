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Лукашенко ﻿поручил расширять экспорт медицинских услуг Беларуси

Лукашенко ﻿поручил расширять экспорт медицинских услуг Беларуси

Президент Беларуси поручил расширять экспорт медицинских услуг Беларуси, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко напомнил, что Управление делами Президента, являясь республиканским органом государственного управления, имеет разветвленную многоотраслевую производственную базу, в которую входит около 70 организаций с численностью более 27 тыс. человек. "Я называю эти цифры для тех, кто думает, что управляющий делами и управление созданы исключительно для того, чтобы вертеться вокруг Президента. Ничего подобного", - подчеркнул глава государства.

В структуру Управления делами Президента, в частности, входит Республиканский клинический медицинский центр - высокотехнологичное учреждение с новейшим современным оборудованием и квалифицированными, хорошо подготовленными кадрами.

"Медперсонал центра способен выполнять сложнейшие кардиологические, ортопедические и другие операции. Задача Управления делами - содействовать развитию материально-технической базы центра, а также расширению экспорта медицинских услуг", - поручил Президент.

В состав Управления делами также входят несколько санаториев, расположенных в красивейших местах Беларуси и уникальных климатических регионах на побережье Черного моря. "Это совершенные санаторно-оздоровительные учреждения, которые предоставляют медуслуги на самом высоком уровне. Там отдыхают, лечатся не только граждане Беларуси, но и иностранцы. В связи с востребованностью и заполняемостью санаториев подумайте, как их можно модернизировать, чтобы принять больше отдыхающих и соответственно заработать", - обозначил еще одну задачу перед новым управляющим глава государства.

Фото: БелТА

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