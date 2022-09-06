Лукашенко поручил разобраться с требованиями к белорусам с картой поляка

Совершенствование законодательства о гражданстве и возможная амнистия в преддверии Дня народного единства. Эти темы в повестке сегодняшнего совещания во Дворце Независимости.

За последние 5 лет белорусское гражданство получили почти 14 тысяч человек. Причемкаждый случай рассматривается отдельно и пристально. Чаще всего по этому вопросу обращаются выходцы из постсоветского пространства, но есть и уроженцы стран Азии, Европы и Америки.

В минувшем августе Президент поручил ускорить предоставление нашего гражданства украинцам. За год новый статус получили около 5 тысяч человек. Беларусь открыта для добропорядочных и трудолюбивых, тех, кто готов вносить вклад в ее развитие. Но как быть с теми, кто свою страну предал? Подготовленный законопроект расставит все точки.

Достойны те, кто действует во вред государству оставаться его гражданами?



"В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Вопрос касается того, что многие депутаты и граждане поднимали вопрос: сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность - предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь. Поэтому сегодня рассмотрим этот вариант законопроекта", - пояснил Президент.

Лукашенко о белорусах с картой поляка

По его словам, необходимо также обсудить требования к соотечественникам, получившим карту поляка и иные подобные документы. "Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", - отметил глава государства.

Кто заслуживает амнистию?

Еще один вопрос совещания - амнистия. Президент подчеркнул, она допустима только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. Бандиты и экстремисты не из этой серии. Но среди осужденных есть, по словам Александра Лукашенко, случайно оступившиеся, совершившие преступления по неосторожности, а также незначительные преступления, включая деяния протестной направленности. Если они раскаялись и загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение. Вместе с тем, особо отметил Президент, МВД будет нести персональную ответственность за тех, кого амнистируют.