Лукашенко поручил устранить недостатки в подготовке врачей

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам здравоохранения поручил устранить недостатки в подготовке врачей, сообщает БЕЛТА.

"Еще одно открытие для меня - недостаточный уровень подготовки и профессионализма врачей. Как-то это не согласуется с востребованностью наших специалистов не только в России, но и в Европе. Выработать нужно систему спроса с ректоров вузов. Они у нас неприкосновенные", - сказал глава государства.

Как докладывают Президенту, в последние годы ведется интенсивное обучение врачей райзвена высоким технологиям. "Кому вы очки втираете? Какие высокие технологии они освоили? Мы же когда-то полтора десятка лет тому назад на моем уровне утвердили все манипуляции, которые мы должны производить. Начиная от ФАПа, участковой больницы до РНПЦ. Мы же определились", - напомнил Александр Лукашенко.

Он отметил, что действительно ряд высокотехнологичных операций постепенно распространяют на областной уровень. Но в районных больницах перечень выполняемых манипуляций в основном остается прежним. "Следите за людьми, помогайте им. Особо тяжелобольных - мы же договорились, создали межрайонные центры и практически закончили их оснащение. И если, к примеру, в Шкловской больнице не могут порядок навести, то в 30 километрах Могилев. Мы же об этом договорились, создали систему. Почему она не работает?" - поставил вопрос белорусский лидер.

Глава государства потребовал доложить, что не так в вопросах квалификации и подготовки медиков, в чем причины, где недорабатывают медицинские университеты. "Разве не должны РНПЦ, областные больницы оказывать этим специалистам методическую помощь, обучать и контролировать их? В том числе своевременно подключаться к лечению тяжелых больных, - заметил Александр Лукашенко. - Не надо их тащить кучей в БелМАПО (Белорусская медицинская академия последипломного образования. - прим. БЕЛТА) на повышение квалификации. Везите в РНПЦ. И заплатите тем, кто будет обучать это звено районное, из областных больниц и так далее. Там надо учить! Со скальпелем и эндоскопом в руках. Чтобы они видели, как это делается. И проделали эти сложные операции, манипуляции, научились тому, что умеем мы наверху. У нас абсолютный разрыв вот этих верхних научно-практических центров со средним и нижним звеном".

Президент еще раз подчеркнул важность обеспечения качественного здравоохранения именно на нижнем и среднем уровне. "Слушайте, как вы не понимаете, что там наши родители. Не все же вы будете с портфелями здесь сидеть. Скоро мы уйдем, будем обычными людьми. Неужели вы не понимаете, что мы попадем в такую ситуацию. К нам будут точно так же относиться", - сказал Александр Лукашенко.