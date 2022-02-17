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Лукашенко посещает учение "Союзная решимость - 2022" на полигоне под Осиповичами
Александр Лукашенко сегодня посещает белорусско-российское учение "Союзная решимость - 2022". Главнокомандующий инспектирует Осиповичский полигон.
В розыгрыше тактического эпизода принимают участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск России.
Президенту доложили о ходе учений, проведенных маневрах, о действиях ракетных войск Беларуси и России и создании совместной группировки ракетных войск. В ее состав вошли реактивные системы залпового огня "Полонез" и российские ракетные комплексы "Искандер". На полигоне был произведен электронный пуск ракет. По словам командиров ракетных дивизионов, системы зарекомендовали себя отлично.
В эти минуты Президент общается с журналистами. К слову, сегодня на учениях присутствуют представители не только белорусских, но и иностранных СМИ. Среди основных тем, волнующих прессу, предстоящие переговоры с Путиным, ситуация в Украине, американская разведка. Помимо Осиповичского, практические действия войск проходят на полигонах Гожский, Обуз-Лесновский и Брестский, а также на отдельных участках местности. Совместные учения - это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства. Ранее были выполнены передислокация и создание группировок войск на территории нашей страны, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве. Во время учений отрабатываются вопросы отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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