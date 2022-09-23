Лукашенко посетил Хатынь и ознакомился со строительством музея

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился со строительством музея в государственном мемориальном комплексе "Хатынь", передает БелТА.

"Весной мы приняли решение о том, что "Хатынь" приведем в порядок. Плохо, что вы мне не предложили раньше это сделать. Но раз не предложили, придется штурмом брать. Но я вижу, что если распределили эти объекты, то мы вполне успеем. Главное, чтобы музей успели", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства ознакомился с ходом капитального ремонта мемориального комплекса. "Все должно быть надежно, для людей", - подчеркнул Президент.

Особое внимание он обратил на приведение в порядок прилегающих территорий и дороги. "Проехать можно, но надо дошлифовать", - отметил белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко поручил содействовать гражданам, которые хотят внести свой вклад в облагораживание мемориального комплекса. Может быть, сказал он, кто-то захочет посадить здесь свое дерево или кустарник. "Надо очеловечивать эту территорию, чтобы каждый был причастен", - убежден глава государства.

По его мнению, важно сохранить первозданный вид мемориального комплекса: можно, конечно, сделать евроремонт, но это будет лишним. На этом месте была деревня, поэтому и теперь все должно быть просто и душевно, подчеркнул Президент.





На территории комплекса также восстанавливают старинную деревенскую церковь. Ее воссоздают по сохранившимся описаниям. Правда, стоять храм будет уже в другом месте. Там, где он был изначально, находится старинное кладбище, и ворошить могилы посчитали неправильным.

Президент возложил цветы к монументу "Непокоренный человек" и Вечному огню у мемориала "Кладбище деревень". Здесь сейчас тоже идет реконструкция. "Спасибо вам. Спасибо, что доброе дело делаете", - выразил признательность работающим здесь строителям глава государства.

Александр Лукашенко 16 апреля во время посещения "Хатыни" поручил к 80-летию трагедии построить здесь музей и провести все необходимые реставрационные работы. "Значит, в будущем году 80 лет. Все вылизать от Минска до "Хатыни", начиная от дорог. Все стройки надо закончить к этому времени", - сказал Президент.

Как тогда докладывал главе государства директор "Хатыни" Артур Зельский, в мемориальном комплексе планируется капитальный ремонт с модернизацией и элементами реставрации. Первая очередь строительства запланирована на 2022 год. Она включает очистку скульптуры "Непокоренный человек", ремонт пьедестала, монумента "Крыша сарая" и мемориала "Венец памяти", благоустройство прилегающей территории.

Во время второй очереди строительства предполагается отремонтировать мемориалы "Кладбище деревень" и "Деревья жизни", бетонные ограждения захоронений, урны с землей. Работы также запланированы на 2022 год. Третья очередь предусматривает ремонт подсветки центральной дорожки и звукового оформления мемориала.

На работы будет выделено Br5,1 млн. Источник финансирования - областной бюджет и средства республиканского субботника.

На территории также строится музей "Кожны трэцi". Это будет одноэтажное здание площадью 1 тыс. кв.м. Предполагается, что экспозиция разместится в шести залах по круговому движению.

"Я понимаю, что построить мы сможем. Но будем аккуратно оснащать его. Мы должны к этому юбилею сделать все, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Немедленно начинайте строить музей. Главное - экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало".