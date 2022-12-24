Александр Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке

Тот, кто по-настоящему болеет небом и как все советские дети мечтал быть космонавтом, отдал бы все, чтобы оказаться в этом месте! Центр подготовки космонавтов - действительно легендарное место, откуда вышел первый отряд космонавтов, где жил первый космонавт планеты Юрий Гагарин, да и по сей день тренируются будущие покорители космоса. Сегодня центр в Звездном городке по приглашению своего российского коллеги посетил белорусский Президент. В перспективе запланирован полет в космос первого белорусского космонавта. И это будет девушка! Что вдвойне придает значимость историческому моменту. Это еще одна ступень вверх для Беларуси как космической державы. Шесть белорусских претенденток на полет в космос сейчас проходят необходимую подготовку.

Александр Лукашенко ознакомился с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов и, конечно, пообщался с кандидатками. Все подробности - у Илоны Красутской.

Центр подготовки космонавтов им. Гагарина

Во времена СССР это был засекреченный военный городок с пропускным режимом, который даже не значился на картах. ВЗвездном без преувеличения находится сердце российской космонавтики - Центр подготовки им. Гагарина.





Уже много лет это не сверхсекретный объект, хотя и сейчас, чтобы попасть сюда на экскурсию, нужно оформить разрешение. Этот момент точно не остановит тех, кто всегда мечтал стать к космосу немного ближе. Покажем, как здесь все устроено!

В Центре подготовки космонавтов, можно увидеть, через что проходят люди, отправляющиеся в космос. Здесь находится множество интересных объектов и тренажеров, многие из которых можно не только увидеть, но и опробовать на себе. Главное - чтобы здоровье позволяло. Примерить настоящий скафандр, повращаться в центрифуге или продегустировать космическую еду.

Президент России пригласил А. Лукашенко посетить ЦУП

Приглашение посетить Центр подготовки космонавтов Александр Лукашенко получил от своего российского коллеги. Учитывая эпохальное событие - первый предстоящий полет белорусского космонавта в космос. Этот визит, конечно, войдет в историю!

Первым белорусским космонавтом может стать девушка

Было много разговоров, что первым белорусским космонавтом станет девушка. Факт удивительный. И как видим, это так. Вот одна из претенденток, Марина Василевская, она бортпроводник национальной авиакомпании, находится в центрифуге.Здесь проверяют, как космонавты переносят различные нагрузки, как реагирует организм на стрессовые ситуации, ну и, конечно, это проверка вестибулярного аппарата.





Перед стартом тренировки за Марину, конечно, переживала вся белорусская делегация, но с нагрузкой 8 джи девушка справилась на отлично!

Сердце центра - точная копия Международной космической станции, действующий тренажер российского сегмента МКС. На нем космонавты отрабатывают навыки, которые получили на теоретических занятиях. Все, что требуется для жизни и работы: от центра управления станцией до стола для приготовления и приема пищи и кают. Сейчас здесь ежедневные тренировки проходит наш земляк - знаменитый космонавт Олег Новицкий

Космонавты, которым в скором времени предстоит отправиться на орбитальную станцию, оттачивают навыки работы в открытом космосе. Состояние невесомости имитируется в гидролаборатории. Это бассейн высотой 12 м заполнен пятью тысячами тонн воды температурой около 30 градусов. Выглядит это, конечно, впечатляюще!

Облачившись в комбинезоны весом 120 кг, космонавты выполняют на глубине работы, с которыми им предстоит столкнуться в космосе. Например, ремонтируют деталь обшивки корабля.





Всего полететь в космос пожелали более 3 тыс. кандидатов. В итоге отберут 6 претенденток. Среди них также детский хирург, судебный эксперт и ученый.

Девушки пока проходят необходимые тренировки и медицинскую подготовку. Вообще и самочувствие и настроение отличное!

Первопроходцы - к девушкам сегодня было очень много вопросов. Как решились? Что говорят близкие? И банально - не страшно ли все-таки им лететь в космос?!

Своей вердикт, кто из претенденток подходит по медицинским показаниям, комиссия озвучит уже в следующую среду. Но кто именно станет основным космонавтом, а кто дублером - решение за белорусской стороной. В любом случае смелость этих шести красавиц достойна восхищения. С нашими девушками - хоть в космос!