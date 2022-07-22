Лукашенко посещает торговый центр "Столица"

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит торговый центр "Столица", расположенный в центре Минска, сообщает БелТА.



Глава государства ознакомится с работой и перспективами развития торгового центра, посетит фирменные магазины, объекты торговли и общественного питания, где будет представлен широкий ассортимент продукции отечественного производства.



Одной из главных тем станет будущая деятельность торгового центра, работающего с 2006 года и в настоящее время переживающего обновление и ребрендинг. Собственник центра - Мингорисполком - позиционирует центр в качестве торгового пространства, в котором представлены фирменные магазины ведущих белорусских производителей. Главная цель преобразований - популяризировать отечественные бренды и создать для покупателей комфортные условия для их приобретения, собрав в одном месте, чтобы была возможность оценить их преимущества.



В ТЦ "Столица" работают 116 объектов площадью от 4,5 кв. м до 2,26 кв. м. Это непродовольственные и продовольственные магазины, кафе, расчетно-справочный центр Московского района Минска, отделения банков, салоны красоты, туристическое агентство, бесплатная детская игровая площадка.



На постоянной основе в торговом центре проходят ярмарки белорусских дизайнеров и мастеров, маркетинговые мероприятия по продвижению отечественных товаров, дни скидок, выставки, спортивные мероприятия, различные рекламные акции. Здесь также проводятся показы коллекций отечественных брендов концерна "Беллегпром" с участием моделей Национальной школы красоты. Налажено сотрудничество с ведущими творческими вузами страны. Их студентам предоставляется возможность продемонстрировать свое творчество: произведения искусства, хореографические номера и программы.