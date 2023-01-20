Лукашенко посетит выставку научных достижений "Беларусь интеллектуальная"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске посетит выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная", пишет БелТА.

Организовать выставку научных достижений глава государства поручил в октябре прошлого года на встрече с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым. "Не только для того, чтобы отчитались, доложили об успехах, но и побольше народу показать, что мы можем и что наука у нас многое может. К сожалению, мы мало пропагандируем не только Академию наук, но и достижения нашей науки. Поэтому надо продумать вместе с Администрацией, правительством, где мы можем показать людям, что мы умеем делать. А показать есть что", - сказал белорусский лидер.

Выставка пройдет 20-22 января на базе Национального выставочного центра "БелЭкспо" (Минск, пр.Победителей, 14). Для посетителей свободный вход на мероприятие21-22 января с 10:00 до 17:30.

Свои достижения и разработки продемонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. На выставке представлено более 400 экспонатов. Среди них натурные образцы (в том числе крупногабаритная техника), макеты, мультимедийные презентации на больших экранах.

Экспозиция научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" организована по кластерному принципу, предполагающему объединение и логическую связь крупных тематических блоков, развиваемых в Беларуси и наиболее актуальных в настоящее время. В числе кластеров: искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты, летательные аппараты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.

Представление экспонатов акцентировано на междисциплинарные и межотраслевые взаимосвязи "наука - образование - производство". Специальный акцент сделан на разработках молодежи, в том числе предложенных в рамках проектов "100 идей для Беларуси" и "100 инноваций молодых ученых" под общим слоганом "Пространство молодежных инициатив". Посетители смогут увидеть экспозицию достижений в области социогуманитарных наук - новейшие книжные издания, археологические артефакты, изделия декоративно-прикладного искусства, а также разработки в контексте Года исторической памяти.

Цель выставки - демонстрация новейших научных разработок белорусских ученых и студентов, а также пропаганда достижений науки, ориентированная на широкую аудиторию.