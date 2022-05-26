Лукашенко: После событий в Украине мы изменили подходы к развитию своей армии

После последних событий в Украине в Беларуси по-другому взглянули на модернизацию своих Вооруженных Сил. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании в Министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности, сообщает БелТА.



"Посмотрите, мы с вами, недавно встречаясь, до военной операции России в Украине, совсем по-иному мыслили о дальнейшем развитии и модернизации наших Вооруженных Сил. Прошло три месяца противостояния Украины и России, этой военной операции, мы увидели, что нам не надо проводить такую модернизацию, как мы тогда замахнулись: очень дорогостоящую и для нашей республики, для наших условий вообще неприемлемую. Мы поняли, какая должна быть у нас армия", - сказал Александр Лукашенко.



Как проинформировал главу государства министр обороны Виктор Хренин, в соответствии с поставленной задачей и с учетом складывающейся обстановки, оценки опыта военных действий в Украине в ведомстве были уточнены подходы к развитию Вооруженных Сил. Эта работа будет вестись по нескольким направлениям.



Еще 10 мая на совещании по вопросу гособоронзаказа Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси извлекли уроки в части развития и оснащения своих войск, исходя из опыта проведения военной операции России в Украине. "Военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила", - сказал он.



Президент убежден, что сделанная около 10 лет назад ставка на повышение мобильности Вооруженных Сил Беларуси себя оправдала. "То есть очень подвижные должны быть части. И на этом надо сконцентрироваться. Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты, и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность", - подчеркнул глава государства.



Еще одним вынесенных из событий в Украине уроком стала необходимость обеспечения надежной связи: "Очень много вопросов было к средствам связи. Но это наша тема. И не дай бог даже в условиях мирного времени, на учениях или неожиданно где-то будут подняты наши части (у нас есть и системы подавления связи), вы потеряете связь между своими подразделениями. Поэтому посмотрите на это. Без связи нет армии. Не надо никакое оружие, ничего не нужно, если нет связи", - отметил Александр Лукашенко.

