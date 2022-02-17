Лукашенко: После учений в Беларуси может остаться часть российских боеприпасов

Президенты Беларуси и России завтра в Москве обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск. Повестку предстоящих переговоров раскрыл сегодня Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на Осиповичском полигоне, где проходят учения "Союзная решимость". Ожидается, что во время предстоящего визита в Россию Александр Лукашенко и Владимир Путин совместно проинспектируют учение. Формат действий главнокомандующих проработает российская сторона.

После учений в Беларуси может остаться часть российских боеприпасов, откровенно сказал Президент. Что касается техники, по словам Александра Лукашенко, есть несколько видов, в которых мы заинтересованы. Например, "Искандеры" - эти системы себя отлично зарекомендовали. Беларусь попросит Россию создать у нас учебный центр для освоения этих ракетных комплексов. Под Минском могут разместиться российские зенитные ракетные комплексы С-400.