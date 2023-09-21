3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо
Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, сообщает БЕЛТА.
"Поговорим сегодня также о содержании образовательного процесса, а точнее - об учебниках, по которым учат наших детей. Меня очень беспокоит, что к их качеству по-прежнему есть вопросы. Мы вынуждены реагировать на обращения граждан и разбираться, что не так с нашими учебниками. Считаю, что это серьезная недоработка Министерства образования на протяжении уже ряда лет", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что при написании новых учебников и пособий авторы мыслят категориями опытных преподавателей и других специалистов. Он считает, что такой подход неверен и надо ориентироваться на учащихся. "На них надо смотреть. Они не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них. И систему оценки знаний (экзамены и прочее) тоже делать под них", - подчеркнул Президент.
"Еще на педагогическом совете 24 августа 2021 года я говорил о недопустимости постоянного перекраивания учебных программ и планов и бесконечного издания новых учебников. Отмечал, что необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые. Потому что новый коллектив всегда оригинальничает (вы ученые, понимаете это): "Хочу быть непохожим на то, что было, и показать свою прыть". Это никому не надо. Главный принцип работы нашего государства и любых процессов, происходящих в нашем государстве, - это спокойное совершенствование того, что наработало человечество. Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, на плечах гигантов. Не надо соскакивать с этих плеч - мы потеряем все то, что человечество наработало до нас. Надо использовать это во имя будущего. Поэтому надо совершенствовать и не стесняться взять лучшее из того, что было", - сказал белорусский лидер.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь поставляет на Африканский континент продовольствие, технологии, обучает и растит кадры
Белоруска рассказала об участии в "полете" на Луну
Рядом Александром Григорьевичем бояться нечего - командир студотряда о волнительном моменте
Минск старше, чем мы думали - сенсационные открытия сделали археологи
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября