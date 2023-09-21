Лукашенко: Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо

Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования образовательной сферы, сообщает БЕЛТА.

"Поговорим сегодня также о содержании образовательного процесса, а точнее - об учебниках, по которым учат наших детей. Меня очень беспокоит, что к их качеству по-прежнему есть вопросы. Мы вынуждены реагировать на обращения граждан и разбираться, что не так с нашими учебниками. Считаю, что это серьезная недоработка Министерства образования на протяжении уже ряда лет", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что при написании новых учебников и пособий авторы мыслят категориями опытных преподавателей и других специалистов. Он считает, что такой подход неверен и надо ориентироваться на учащихся. "На них надо смотреть. Они не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них. И систему оценки знаний (экзамены и прочее) тоже делать под них", - подчеркнул Президент.