Лукашенко потребовал обеспечить справедливое отношение к абитуриентам при поступлении

При проведении вступительной кампании нужно обеспечить справедливое отношение к абитуриентам, особенно при сдаче экзаменов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по текущим вопросам вступительной кампании, сообщает БЕЛТА.

"Еще раз повторяю: мое главное требование - это справедливое отношение и справедливость, особенно при сдаче экзаменов", - обратил внимание белорусский лидер. По его словам, такой подход крайне важно обеспечить к абитуриентам, которые делают первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь. "Это молодые люди, будущая элита, будущие управленцы страны. Они делают первый решительный сознательный шаг, - сказал Президент. - И этот шаг должен быть без всяких проблем и подозрений".

Президент на совещании поставил задачу еще раз проанализировать систему поступления и окончательно определиться с этим вопросом в 2024 году. Этой теме будет посвящено большое совещание по аналогии с тем, как это было недавно по поводу работы системы здравоохранения.