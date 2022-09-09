Лукашенко потребовал оперативнее действовать в снижении цен на древесину для строительства жилья

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров потребовал оперативнее действовать в снижении цен на древесину для строительства жилья, пишет БелТА.



Во время совещания глава государства отметил, что ответственные должностные лица не всегда оперативно реагируют на президентские поручения. В пример Александр Лукашенко привел свое недавнее предложение проработать меры по удешевлению леса для строительства жилых домов. О необходимости такого решения он заявил 18 августа во время посещения Гродненского района.



Глава государства обратил внимание, что в стране гибнет много леса, деревья не успевают убрать и в последующем перерабатывать. "А в начале этого года получить для строительства жилья, в столярку, окна, двери, обналичку, плинтус, рейку пола - это катастрофа. Это такие заоблачные цены, что у людей глаза на лоб лезут. Об этом сказал, и в правительстве - месяц прошел - тишина. Уже должны были на столе лежать не просто предложения, а чтобы губернаторы начинали действовать", - подчеркнул Александр Лукашенко.



По мнению Президента, такая возможность в строительстве жилья позволит закрепить на селе молодых специалистов. "Давайте начнем со специалистов в деревне. Построим дома. У нас же есть линии целые - в течение суток дом. Приедут и поставят на фундамент. Давайте многодетным. Кому надо вычленим и сделаем так, чтобы, бесплатно получив эту древесину или за полцены, не перепродавали потом", - сказал он.



"Я просто привожу пример: когда идея подается Президентом и ее надо быстро реализовывать - тишина", - добавил глава государства.