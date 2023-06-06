Лукашенко потребовал от Минобразования обратить серьезное внимание на целевиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по текущим вопросам вступительной кампании потребовал обратить серьезное внимание на целевой набор в вузы, сообщает БЕЛТА.

"Я хочу предупредить по целевикам: люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Замуж не замуж, все равно отработать надо. Конечно, мы по-человечески будем подходить. Но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать определенное время. И это время должно быть солидным. Не два-три года, а минимум пять лет".

Президент подчеркнул, что целевому набору нужно уделить серьезное внимание. "От этого мы никуда не уйдем, потому что нам нужны и учителя, и врачи, и агрономы, и зоотехники на конкретном месте в конкретном регионе. И люди, желающие поступать в вузы и нести обязательства по целевому назначению, есть. Их хватает, поэтому надо поддерживать. В основном это достойные люди, которые идут и работают", - сказал глава государства.

Как отметил министр образования Андрей Иванец, именно таких подходов и придерживаются при проведении вступительной кампании. "Целевиком должен быть не только мотивированный, но и подготовленный абитуриент", - сказал он.

5 июня завершился прием документов на целевое обучение в вузах. Около 4,7 тыс. абитуриентов захотели стать целевиками. С 6 по 13 июня их ждет всего один внутренний экзамен по первому профильному предмету в устной или практической форме. Зачислят в университеты целевиков по 16 июня.