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Лукашенко потребовал от Минобразования обратить серьезное внимание на целевиков

Лукашенко потребовал от Минобразования обратить серьезное внимание на целевиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по текущим вопросам вступительной кампании потребовал обратить серьезное внимание на целевой набор в вузы, сообщает БЕЛТА.

"Я хочу предупредить по целевикам: люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Замуж не замуж, все равно отработать надо. Конечно, мы по-человечески будем подходить. Но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать определенное время. И это время должно быть солидным. Не два-три года, а минимум пять лет".

Президент подчеркнул, что целевому набору нужно уделить серьезное внимание. "От этого мы никуда не уйдем, потому что нам нужны и учителя, и врачи, и агрономы, и зоотехники на конкретном месте в конкретном регионе. И люди, желающие поступать в вузы и нести обязательства по целевому назначению, есть. Их хватает, поэтому надо поддерживать. В основном это достойные люди, которые идут и работают", - сказал глава государства.

Как отметил министр образования Андрей Иванец, именно таких подходов и придерживаются при проведении вступительной кампании. "Целевиком должен быть не только мотивированный, но и подготовленный абитуриент", - сказал он.

5 июня завершился прием документов на целевое обучение в вузах. Около 4,7 тыс. абитуриентов захотели стать целевиками. С 6 по 13 июня их ждет всего один внутренний экзамен по первому профильному предмету в устной или практической форме. Зачислят в университеты целевиков по 16 июня.

В каждую приемную комиссию включен учитель-предметник. Это важнейший аспект, потому что у профессора могут быть завышенные требования к абитуриентам, отметил министр образования. "Обеспечена аудио-, видеофиксация. Обеспечены комфортные условия, чтобы абитуриенты не ждали по три, пять, десять часов под дверью. Уже в течение этой недели мы увидим результаты приема устного экзамена и сможем сделать предложения по дальнейшему совершенствованию этого направления приема документов", - отметил Андрей Иванец.

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