Лукашенко потребовал от правительства, ученых и губернаторов наладить системную работу над стратегическими проектами

Сегодня во Дворце Независимости говорили о будущем. Именно так - будущим - Президент называет стратегические проекты для страны. Такими стали в Беларуси, например, атомная станция, БНБК, "БЕЛДЖИ", модернизация деревообработки - все это, как говорится, претворяли в жизнь в "ручном режиме". Александр Лукашенко требует о правительства, ученых и губернаторов наладить системную работу над важными проектами, которые будут приносить пользу экономике и людям, и станут своеобразными драйверами роста. Здесь не все гладко. Порция критики досталась ученым - реальный сектор не спешит использовать массово их труд. А ведь именно они должны быть главными генераторами прогрессивных идей. В стороне от работы по масштабным проектам не должны оставаться и руководители регионов. Наталья Бреус следила за дискуссией.

Совершенствование системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов

Изначально тема разговора звучала уж очень общо. Обсуждать собирались, как совершенствовать систему планирования стратегических проектов. Не верится, что министры этим озадачены день и ночь, хватает текущих задач, но держать в голове такие глобальные вещи нужно.

Президент: Стратегические проекты - это будущее нашей страны

Туман сходу развеет Президент. Сделав ремарку - улучшить надо не только планирование, но и контроль за воплощением. Это было его поручением правительству, Национальной академии наук и помощнику Косинцу - проработать создание "мозгового центра" по стратегическим проектам. Потому в начале почти ликбез - зачем это нужно и где видятся проблемы?

Глава государства подчеркнул значимость стратегических проектов: "Это будущее не только любой системы, но и любой страны в целом. Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, это будущее нашей страны".



"Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство", - добавил Президент.



При этом он обратил внимание на явные недостатки в этой работе: "У нас даже если разумно выработаны проекты стратегического характера, то они не всегда реализуются". Глава государства предупредил, что контроль над выполнением поручений будет самый серьезный.



"Не всегда, приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя - это уже норма. Но меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать Президента. Для того чтобы показать себя в лучшем свете", - отметил Александр Лукашенко.



"Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито, - добавил глава государства. - И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота (приписывают там где-то), в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране… Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо".



Президент подчеркнул, что возникновение подобных ситуаций - это крайний случай.



"Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией - вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы ни существовали", - заявил Александр Лукашенко.

Далеко ходить за идеями стратегических проектов, наверное, и не нужно. Достаточно вспомнить, чем сильна Беларусь. Есть компетенции в промышленности, сельском хозяйстве, переработке, богаты на лесные ресурсы. Значит, от этого и нужно отталкиваться и думать наперед. Кстати, этот путь нащупали, можно сказать, интуитивно - говорящий пример по Светлогорскому ЦКК от Александра Лукашенко, с его подачи взялись за целлюлозную тему.





В качестве одного из примеров Президент привел строительство Светлогорского целлюлозно-картонного комбината. Изначально планировалось просто построить завод по производству целлюлозы и поставлять ее на экспорт. Однако это привело к тому, что Беларусь, по сути, продавала другим странам полуфабрикат, а затем импортировала оттуда произведенные из него товары. Поэтому впоследствии по поручению главы государства производство в Светлогорске было расширено, чтобы на заводе могли получать продукцию с большей добавочной стоимостью, пользоваться ею у себя в стране и экспортировать на другие рынки.



"Насколько я понимаю, этот цех мы заканчиваем строить?" - уточнил Александр Лукашенко у губернатора Гомельской области.



"Да", - подтвердил Иван Крупко.

"И как бы ни было трудно, мы его оснащаем технологическим оборудованием, - добавил Президент. - Вот вам показатель одного из небольших стратегических проектов, который реализован примерно за полтора-два года. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. И это основа нашего дальнейшего развития".

Вопрос в том, что станет драйверами роста для страны. Локомотив в лице Президента - это хорошо, но нужно наладить системную работу над важными проектами. Развиваться на базе наших главных скиллов - это только часть задач. Браться за новое - тоже нужно! Порой вопреки всяким страхам.

Президент: Иметь две АЭС было бы очень и очень выгодно для Беларуси

Еще одно направление - создание совершенно новых производств. Одними из таких проектов стало строительство Белорусской атомной станции и Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Взялись за их реализацию с настойчивой подачи Главы государства. Возведение атомного объекта, в частности, привело к появлению в стране новой отрасли.



"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - обратил внимание Александр Лукашенко. БНБК - новое производство. Вот стратегические направления, которые поднимут страну на две три ступени выше, чем она есть сейчас. И в этом направлении надо двигаться.

А. Лукашенко потребовал подвергнуть серьезнейшему анализу работу НАН

Шоковая перенастройка в мировых политических, экономических и финансовых отношениях бодрит и заставляет думать, как удержаться на плаву в этом геополитическом шторме. Сказать, что 30 лет сидели сложа руки и вдруг встрепенулись, не скажешь. Сделано немало, но есть пробелы. Порция критики досталась ученым.



Глава государства обратил внимание на то, что за тридцать лет в Беларуси сформировалась целая сеть исследовательских институтов в различных областях. Впрочем, есть среди них и те, что нуждаются в серьезном реформировании. В связи с этим Президент напомнил правительству о своем требовании пересмотреть численность и структуру исследовательских институтов, чтобы "на дух не было тех, которые только числятся, а не выдают результата". Причем это требование касается и ведомственных институтов, в том числе в сферах здравоохранения, труда и социальной защиты, спорта, культуры и других.



Александр Лукашенко упомянул также о работе Комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук. Последнюю, кстати, ожидает комплексная проверка. "Зимой Академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает: они сегодня делают все - от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее", - сказал Президент.





Продолжая разговор о деятельности белорусских ученых, Александр Лукашенко отметил, что их исследования, аналитическая работа, прогнозы научно-технического прогресса на десятилетия вперед, конечно, нужны. "Но надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится, - обратил внимание Президент. - До производства доходят не все новые разработки". По его словам, по-настоящему крупных, прорывных проектов за это время создано не так много.



"Да, мы построили атомную станцию, БНБК (Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. - Прим. ред.), выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику, есть космические программы, разрабатываем и испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи Президента", - сказал Александр Лукашенко.



"А где рожденные в недрах дикого труда и работы, в недрах Академии наук проекты? Где они?" - задал он риторический вопрос.

То есть не все гладко, а хочется, чтобы система по стратегическим проектам работала как часы. Причем Президент требует не просто определить векторы развития высокотехнологичных производств, но и сформировать портфель проектов, которые можно и нужно продвигать.

Предложения правительства

Александр Лукашенко напомнил, что еще весной поручил правительству, Национальной академии наук и своему помощнику Александру Косинцу проработать тему создания в стране так называемого мозгового ядра, способного оценивать и курировать масштабные проекты. К слову, такие проекты уже определены.



"Нужен такой центр, который при Президенте, от имени Президента, рядом с Президентом будет видеть, что происходит, и заставлять всех вас реализовывать эти проекты", - пояснил глава государства.

Такую папку изучать придется точно не один день. Определить стоящее порой - это как найти иголку в стогу сена. Правительство представило вариант с двумя основными структурами: центром, который нарабатывает идеи и просчитывает их экономический эффект и совет, где решат быть или не быть идеи. Но это не значит, что с министров и губернаторов взятки гладки.

Губернаторы также ответственны за масштабные госпроекты

"Прошу доложить, как в эту цепочку встроены те, кто непосредственно будет воплощать производственный объект в жизнь: профильные министры, директора, главные инженеры в конце концов. Это же они будут это все реализовывать. Как проекты будут обеспечиваться кадрами и ресурсами? Кто в предлагаемой схеме будет брать на себя риски, гарантировать экономическую состоятельность, успешность работы новых предприятий? Совет? Центр? Министр? Директор?" - перечислил ключевые вопросы по теме Александр Лукашенко. Ответ на некоторые из них, по словам Президента, следует из того, о чем ранее уже говорилось. Так, если окончательно утверждать стратегические проекты будет глава государства, то он и определит, кто дальше будет отвечать за их реализацию.



Александр Лукашенко также попросил конкретизировать, для чего предлагается создать новый центр и действительно ли без него не обойтись: "Что мешает реализовывать лучшие задумки в уже имеющемся составе? Никаких новых структур и дополнительных кадров быть не должно. У нас хватает этих центров и "возле центров", которые надо организовать в единый кулак и которые могли бы двигаться в нужном направлении". Президент подчеркнул: не может быть и речи о том, что появится новое своеобразное "правительство" или "министерство". "Из этого надо исходить", - сказал глава государства.





Отдельное внимание Президент обратил на роль губернаторов в реализации стратегических проектов: "Вы люди не посторонние, запомните: провал государственного проекта на вашей территории - это ваш провал. Это также зона вашей ответственности, вы там видите лучше, чем кто-то. Да и часть налогов от реализации того или иного проекта вы будете получать".

Главный вопрос - как лучше сделать? Универсальных решений, пожалуй, нет. Готовясь к совещанию, проанализировали все проблемы по инвестрпоектам, посмотрели на зарубежный опыт и даже советский - вспомнили госплан.

"Во исполнение Вашего поручения, данного для рассмотрения вопросов развития отечественной микроэлектроники, проработан вопрос создания Центра стратегических проектов", - начал доклад заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович.



"Вы однозначно пришли к решению, выводу, что этот центр должен быть? Или есть сомневающиеся? Или, может, не надо? Вот это главный вопрос: быть или не быть", - подчеркнул Президент.

Объективно сегодня в Беларуси нет единого центра, определяющего масштабные инвестпроекты и капитальные вложения. Процесс разработки децентрализован и осуществляется по предложениям республиканских органов госуправления, облисполкомов либо инвесторов. Наиболее значимые в истории суверенной Беларуси проекты - БелАЭС, БНБК, "БЕЛДЖИ", масштабная модернизация деревообрабатывающей отрасли - были инициированы непосредственно главой государства.

Однако даже при таких вводных реализация проектов шла в условиях недостаточного межведомственного взаимодействия, исполнители сталкивались с необходимостью повторного обсуждения, согласования и обоснования инвестиций. Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

В Беларуси начали производить новую марку легковых автомобилей

С нуля браться за большие проекты действительно не просто. Но оно того стоит. Немало скептиков было, когда в Беларуси взялись за производство собственных авто - сегодня стоят очереди.

К наиболее масштабным проектам в Беларуси стоит отнести и организацию производства легковых автомобилей. Во время торжественного открытия завода "БЕЛДЖИ" в ноябре 2017 года Александр Лукашенко заявил, что его мечта - производить в Беларуси собственный легковой автомобиль - осуществилась. С годами на заводе существенно вырос уровень локализации, значительно увеличились объемы производства. Сегодня можно с уверенностью говорить, что белорусский Geely стал поистине народным автомобилем.



"Сегодня уже очередь за Geely. И красивые автомобили внешне, и качественные. Правда, я сейчас Пархомчика со Снопковым душу на всю катушку, чтобы они (направления. - Прим. ред.) дальше развивались. Мы уже сегодня замахнулись не на 30-40 тыс. автомобилей в год, а на 120 тыс.", - заявил Александр Лукашенко.



Президент напомнил, что в Беларуси намерены создать производство в сотрудничестве с китайской "ФАВ Груп". Наиболее известный бренд корпорации - легковой автомобиль Hongqi ("Хунци" - переводится как "красное знамя").



"В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась: автомобили востребованы. И Geely занимает первое место по продажам в Беларуси уже. В России молятся, просят: "Продайте". Очереди появились. Когда такое было? Это говорит о том, что надо этим заниматься. И надо видеть перспективы", - отметил глава государства.

При Президенте Беларуси появится совет по стратегическим инвестпроектам

Неожиданно для журналистов разговор затянулся. На совещании прошла большая дискуссия о том, как лучше организовать работу по стратегическим проектам. Предложений было масса. На чем сошлись - с прессой поделился замглавы Администрации Президента.





Базовым признано следующее предложение: создание Совета по масштабным, по стратегическим инвестпроектам при Президенте Беларуси. Это будет мощный интеллектуальный институт, встроенный в систему государственного управления, который будет анализировать и предлагать Президенту такие стратегические проекты. Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Что касается организации центра по стратегическим проектам, то во время обсуждения была отмечена необходимость придания дополнительного импульса Министерству экономики. В ведомстве необходимо организовать работу таким образом, чтобы проекты, которые разрабатывают ученые, предлагают предприятия и инвесторы, проходили соответствующую научно-техническую экспертизу, и впоследствии Министерство экономики готовило обоснование к таким технологическим проектам, смотрело на их окупаемость и экономический эффект.

"Совет будет сопровождать и реализацию этих проектов. В том числе с привлечением всех государственных органов, в которых есть компетенции", - добавил замглавы Администрации Президента.

Что интересно - проблем с финансированием инициатив нет. Сегодня главное - выстроить четкую систему разработки и реализации проектов. То есть выстроить серьезное экспертное сито. Ну а высокий статус совета будет обязывать держать марку и брать в работу только то, что принесет пользу стране и людям.