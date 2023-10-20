Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал подвергнуть серьезнейшему анализу работу Национальной академии наук. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов, пишет БЕЛТА.



Глава государства обратил внимание, что за тридцать лет в Беларуси сформирована целая сеть исследовательских институтов в различных областях, работают Комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук. Но в отношении НАН Президент поручил провести комплексную проверку работы: "Зимой академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает: они сегодня делают все - от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее".