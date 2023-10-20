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Лукашенко потребовал подвергнуть серьезнейшему анализу работу Национальной академии наук
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал подвергнуть серьезнейшему анализу работу Национальной академии наук. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов, пишет БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что за тридцать лет в Беларуси сформирована целая сеть исследовательских институтов в различных областях, работают Комитет по науке и технологиям, Национальная академия наук. Но в отношении НАН Президент поручил провести комплексную проверку работы: "Зимой академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает: они сегодня делают все - от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее".
Продолжая разговор о деятельности белорусских ученых, Александр Лукашенко отметил, что их исследования, аналитическая работа, прогнозы научно-технического прогресса на десятилетия вперед, конечно, нужны. "Но надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится, - обратил внимание Президент. - До производства доходят не все новые разработки". По его словам, по-настоящему крупных, прорывных проектов за это время создано не так много.
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