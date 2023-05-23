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Лукашенко потребовал прекратить вольницу в вопросе отработки медиков-целевиков
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал прекратить вольницу в вопросе последующей отработки медиков, которые обучались в вузах по целевому набору. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам здравоохранения, пишет БЕЛТА.
"Как вы собираетесь удержать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов? И для медиков тоже. Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей. Разберитесь с целевиками. Разберитесь, кого вы туда набираете", - поручил белорусский лидер.
"И никаких отговорок после того, как отучился. Ты должен пять лет там отработать. Замуж, еще куда-то там… Это не принимается. Пять лет иди отработай. Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков. Ни в одной сфере таких затрат нет, а у нас все вольница", - сказал Александр Лукашенко.
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