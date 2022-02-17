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Лукашенко пояснил, почему в Беларуси после учений может остаться часть российских боеприпасов
После совместного учения "Союзная решимость - 2022" в Беларуси может остаться часть российских боеприпасов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне Осиповичский, сообщает БелТА.
"Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь. Что касается техники. Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - сказал Александр Лукашенко.
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