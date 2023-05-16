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Лукашенко поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня ее образования
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Академии МВД с 65-летием со дня ее образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Славные традиции служения Отечеству в сочетании с инновационными методами обучения и современной материально-технической базой позволяют коллективу вуза готовить высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел, а также кадры высшей научной квалификации для ведомственных учреждений образования, - говорится в поздравлении. - Выпускники милицейской альма-матер, обладая солидным багажом знаний, являются примером патриотизма и профессионализма, способные с честью и достоинством выполнять поставленные задачи по обеспечению законности и правопорядка в стране".
Отдельные слова благодарности Глава государства адресовал ветеранам, которые вносят огромный вклад в идеологическую работу с молодыми сотрудниками и формируют принципиальную гражданскую позицию у подрастающего поколения.
Александр Лукашенко пожелал коллективу Академии МВД и их близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра, новых успехов в службе на благо родной Беларуси.
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