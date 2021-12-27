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Лукашенко поздравил коллектив Института национальной безопасности Беларуси с 75-летием учреждения
Институту национальной безопасности 75 лет. С юбилеем коллектив учреждения поздравил Президент Беларуси. Благодаря стараниям многих поколений педагогов и наставников, в вузе непрерывно совершенствуется учебный процесс, ведутся актуальные научные исследования, изучается опыт работы ведущих спецслужб мира. Александр Лукашенко подчеркнул, что коллектив института может по праву гордиться своими выпускниками - настоящими профессионалами, среди которых немало выдающихся государственных и военных деятелей.
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