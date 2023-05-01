Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 740-го зенитного ракетного полка с 80-летием со дня образования

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 740-го Минского орденов Суворова и Кутузова III степени зенитного ракетного полка с 80-летием со дня образования, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Сформированная в суровые военные годы воинская часть прошла героический боевой путь от Воронежа до Берлина, вписав свою славную страницу в летопись Великой Отечественной войны, проявив особые доблесть и мужество при освобождении Борисова и столицы Беларуси, за что полк был удостоен почетного наименования "Минский", - отметил Глава государства. - Как в послевоенные годы, так и сегодня военнослужащие 740-го зенитного ракетного полка приумножают славные традиции ветеранов, неизменно демонстрируя высокое мастерство во время боевых стрельб, учений и в ходе выполнения ответственных задач по охране воздушных рубежей нашей страны".

Александр Лукашенко выразил убежденность в том, что воины-зенитчики и впредь, надежно обеспечивая безопасность нашего Отечества и защищая мирный труд белорусов, будут делать все, чтобы над страной всегда было чистое небо.