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Лукашенко поздравил Митрополита Вениамина с днем рождения
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения, пишет БелТА.
"Под вашим предстоятельством Белорусская православная церковь продолжает укреплять христианские традиции, которые дают людям твердую опору в современном динамично меняющемся мире, дарят надежду и веру, наполняют сердца теплотой и мудростью", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что церковь через плодотворное сотрудничество с государством вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, продвижение в обществе духовно-нравственных, семейных ценностей, содействует межконфессиональному миру в стране.
Глава государства пожелал Патриаршему Экзарху здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в благородном служении Беларуси и Православной церкви.
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