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Лукашенко поздравил молодежь: Пусть увлеченность своим делом и любовь к миру приведут вас к успеху
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил юношей и девушек с Днем молодежи и студенчества, сообщает БЕЛТА.
"Молодость - удивительное время, наполненное желанием творить, совершать великие поступки, воплощать в жизнь самые смелые задумки и мечты, - говорится в поздравлении. - Уверен, знания, приобретенные в университетских лабораториях, идеалы, усвоенные в беседах с мудрыми наставниками, позволят вам написать очередную яркую страницу истории страны, насыщенную важными событиями и достижениями".
Личные трудовые победы каждого из представителей молодого поколения тем ценнее и значимее, чем более они способствуют укреплению суверенитета и независимости белорусского государства, подчеркнул Президент. Он выразил уверенность, что в Беларуси всегда будет счастлив тот, для кого преданность Родине и служение общему делу - не пустые слова, а внутренний жизненный ориентир. "Пусть увлеченность своим делом и любовь к миру станут залогом ваших успехов. Не бойтесь трудностей и преград, будьте открыты новому и неизведанному, и тогда все начинания обязательно претворятся в жизнь", - пожелал Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларуси с Днем молодежи и студенчества
Дорогие юноши и девушки!
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи и студенчества.
Молодость - удивительное время, наполненное желанием творить, совершать великие поступки, воплощать в жизнь самые смелые задумки и мечты.
Уверен, знания, приобретенные в университетских лабораториях, идеалы, усвоенные в беседах с мудрыми наставниками, позволят вам написать очередную яркую страницу истории страны, насыщенную важными событиями и достижениями.
Личные трудовые победы каждого из вас тем ценнее и значимее, чем более они способствуют укреплению суверенитета и независимости нашего государства.
В Беларуси всегда будет счастлив тот, для кого преданность Родине и служение общему делу - не пустые слова, а внутренний жизненный ориентир.
Пусть увлеченность своим делом и любовь к миру станут залогом ваших успехов. Не бойтесь трудностей и преград, будьте открыты новому и неизведанному, и тогда все начинания обязательно претворятся в жизнь.
Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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