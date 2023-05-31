Лукашенко поздравил ОСАМ с 30-летием и дал спецподразделению самую высокую оценку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав, ветеранов Отдельной службы активных мероприятий с 30-летием со дня образования подразделения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За эти годы ОСАМ накоплен бесценный опыт в борьбе с незаконной миграцией, контрабандой и другими преступными проявлениями, угрожающими суверенитету и национальной безопасности Республики Беларусь. При этом ваш ратный труд заслуживает самой высокой оценки. Охраняя священные рубежи нашей Родины, личный состав Службы всегда демонстрирует безупречную выучку, надежность, стойкость и решительность, является примером высокого профессионализма и истинного патриотизма", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что и в дальнейшем ОСАМ будет с честью и достоинством выполнять сложные и важные государственные задачи, оставаясь лучшими среди лучших в системе обеспечения пограничной безопасности и в целом среди специальных служб.