Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства: Ваше слово приобретает особую силу и пробуждает любовь к своему Отечеству

"Ваши неустанное многолетнее служение на благо христиан, деятельность по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали доверие и уважение миллионов людей, - говорится в поздравлении. - Ваш вклад в развитие межрелигиозного и межконфессионального диалога очень велик. Сегодня, в такое непростое время, Ваше слово приобретает особую силу, оказывает неоценимую помощь людям, укрепляет их дух, пробуждает любовь к своему Отечеству, является моральным ориентиром".