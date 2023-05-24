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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства: Ваше слово приобретает особую силу и пробуждает любовь к своему Отечеству
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваши неустанное многолетнее служение на благо христиан, деятельность по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, высокая миротворческая миссия снискали доверие и уважение миллионов людей, - говорится в поздравлении. - Ваш вклад в развитие межрелигиозного и межконфессионального диалога очень велик. Сегодня, в такое непростое время, Ваше слово приобретает особую силу, оказывает неоценимую помощь людям, укрепляет их дух, пробуждает любовь к своему Отечеству, является моральным ориентиром".
Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что и в дальнейшем пастырская деятельность предстоятеля Русской православной церкви будет направлена на упрочение дружественных связей двух братских государств.
Президент пожелал патриарху крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в благородном служении Православной церкви.
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