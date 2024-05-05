Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

"Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних", - говорится в поздравлении.