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Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Пасхой

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с праздникомПасхи, сообщает БЕЛТА.

"Искренне поздравляю вас с праздником Пасхи. Он олицетворяет триумф жизни над смертью, победу добра над злом, смирения и самопожертвования над вседозволенностью и эгоизмом. Свет пасхальных дней напоминает нам о вечных евангельских идеалах прощения и сострадания, любви и заботы о ближних", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что вместе со Святым Христовым Воскресением возрождается и просыпается весна, сердца верующих наполняются гармонией и спокойствием. "Сегодня колокольный звон Православной Церкви символизирует торжество на нашей земле истинных ценностей христианства, которые сближают поколения, выступают основой единства белорусского народа", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Фото: БЕЛТА

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