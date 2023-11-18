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Лукашенко поздравил участников и гостей областных фестивалей-ярмарок "Дажынкі-2023"
Президент Беларуси поздравил участников и гостей областных фестивалей-ярмарок "Дажынкі-2023" в Витебске и г. п. Октябрьский с праздником. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником и проведением областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023". Хлеборобы Витебщины работают в условиях рискованного земледелия, но и в таком климатически непростом году смогли вырастить и собрать почти 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, включая рапс. Это достойный вклад самого северного региона страны в общереспубликанский каравай", - отметил глава государства в поздравлении, адресованном участникам и гостям витебского областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023".
Александр Лукашенко выразил убежденность, что любовь к родной земле, мастерство, ответственность и искреннее стремление повышать престиж отрасли помогут добиться высоких результатов на сельской ниве.
"В этот праздничный день благодарю всех героев хлебной страды и желаю участникам и гостям праздника здоровья, счастья и новых побед", - сказал Президент Беларуси.
"Аграрный сектор - один из важнейших в экономике нашей страны, - подчеркнул глава государства в поздравлении, адресованном участникам и гостям гомельского областного фестиваля-ярмарки "Дажынкі-2023". - Земля требует величайшего трудолюбия и всегда благодарит урожаем, если в нее вкладывают и материальные ресурсы, и частичку души. Только тот, кто в непростых условиях своими мозолистыми руками добывает белорусское золото, имя которому хлеб, понимает его истинную цену".
"Гомельские аграрии достойно провели уборочную кампанию. Совместная слаженная работа земледельцев, специалистов и руководителей, помноженная на организованность, дисциплину и профессионализм, помогла получить хороший результат и заложить основу для будущих достижений", - отметил Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем здоровья, долгих лет жизни, щедрых урожаев и мирного неба над головой.
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