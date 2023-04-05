Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Песахом.

Светлый праздник для иудеев особенно дорог как напоминание о том, что искренняя вера в Божественную силу творит чудеса. Это время великой радости и гордости за свой народ, одержанную им победу и освобождение от порабощения после тяжких испытаний.

Белорусская земля стала домом для поколений сыновей и дочерей еврейского народа, которые в единой многоконфессиональной и многонациональной семье созидали и продолжают созидать будущее Беларуси на принципах преемственности и справедливости.

Пусть праздник Песах войдет в ваши семьи с миром и любовью, наполнит их неисчерпаемой атмосферой взаимопонимания и тепла.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.