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Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Песахом.
Светлый праздник для иудеев особенно дорог как напоминание о том, что искренняя вера в Божественную силу творит чудеса. Это время великой радости и гордости за свой народ, одержанную им победу и освобождение от порабощения после тяжких испытаний.
Белорусская земля стала домом для поколений сыновей и дочерей еврейского народа, которые в единой многоконфессиональной и многонациональной семье созидали и продолжают созидать будущее Беларуси на принципах преемственности и справедливости.
Пусть праздник Песах войдет в ваши семьи с миром и любовью, наполнит их неисчерпаемой атмосферой взаимопонимания и тепла.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Александр Лукашенко
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