Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

Ежедневно боевая авиация на сопредельной территории выполняет 60-100 боевых вылетов. Каждый день мы фиксируем полеты вдоль границы. Не только пилотируемая, но и стратегическая разведка, которая ведется с беспилотников. Каждый день в воздухе висят самолеты РЛС. И это все откладывает отпечаток на деятельность, на те задачи, которые выполняют мои подчиненные.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Беларуси