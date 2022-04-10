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Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником
Беларусь сегодня отмечает День войск противовоздушной обороны. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов войск ПВО поздравил Президент Александр Лукашенко.
Поздравление Президента с Днем войск противовоздушной обороны
"Вы выбрали очень важную профессию - защищать небо своей страны, не останавливаясь перед трудностями и оставаясь верными воинскому долгу. Вас никогда не пугали суровый климат и дальние горизонты. Благодаря тем, кто и сегодня выполняет задачи по охране воздушных рубежей - офицерам и прапорщикам, солдатам и сержантам, войска ПВО являются надежным щитом Беларуси. Современные войска ПВО активно развиваются: успешно осваивается новейшая техника, мастерски решаются учебные и боевые задачи, что подтверждается во время учений с боевой стрельбой на белорусских и российских полигонах. Государство и впредь будет делать все возможное, чтобы зенитные ракетные, радиотехнические войска и истребительная авиация были обеспечены самыми современными образцами вооружений", - заверил глава государства.
День войск противовоздушной обороны
Одна из самых ярких страниц в истории противовоздушной обороны написана в годы Великой Отечественной войны. Именно в этот период войска ПВО сформировались как самостоятельный вид вооруженных сил. Со временем этот род войск прошел большой путь развития и стал основой боеспособности государства. Небо Беларуси защищают самые современные образцы вооружения, многие из которых модернизированы или разработаны на родной земле. В нашей армии войска ПВО выполняют задачи в составе единого вида вооруженных сил страны - Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Сегодня они работают усиленным составом.
Ежедневно боевая авиация на сопредельной территории выполняет 60-100 боевых вылетов. Каждый день мы фиксируем полеты вдоль границы. Не только пилотируемая, но и стратегическая разведка, которая ведется с беспилотников. Каждый день в воздухе висят самолеты РЛС. И это все откладывает отпечаток на деятельность, на те задачи, которые выполняют мои подчиненные.
Ежедневно расчеты ПВО заступают на боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных границ Беларуси. Сложные системы контролируют обстановку в небе, поддерживая порядок в воздушном пространстве в круглосуточном режиме.
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