Лукашенко: Православная церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов

Беларусь отмечает 1030-летие православия на своей земле. Сегодня основные празднования юбилейной даты проходят в Полоцке - колыбели православия в нашей стране.

Именно с даты установления местной епископской кафедры принято вести летосчисление распространения этого христианского вероисповедания на белорусских землях. Со знаменательной датой православных христиан страны поздравил Президент.

"Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовало культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков. Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, православная церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие и сегодня является нравственным ориентиром для верующих, фундаментальной частью нашей исторической памяти, объединяет белорусов с братскими славянскими народами", - говорится в поздравлении.