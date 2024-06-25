Лукашенко предложил Китаю построить новый знаковый объект в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Китаю построить в Минске новый знаковый объект. Об этом глава государства заявил на встрече с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином и представителями китайских университетов, сообщает БЕЛТА .



Президент напомнил, что стороны уже реализовали многие проекты в сфере архитектуры и градостроительства: "Говоря о Минске, вы должны знать, что в свое время мы договорились с Си Цзиньпином (Председателем КНР. - Прим. ред.) о том, что китайцы построят у нас хорошую гостиницу и китайский квартал. Они это реализовали. У нас совсем недалеко от Дворца Независимости есть китайский квартал, построенный вашими строителями. И гостиница "Пекин".



В настоящее время в Минске китайской стороной ведется строительство двух крупных спортивных сооружений. "По гуманитарной линии вы у нас строите стадион и бассейн. В этом году мы закончим это строительство", - отметил Александр Лукашенко.



Он также рассказал о предложении построить с участием китайских специалистов еще один знаковый для столицы и всей Беларуси объект: "Мы с вами хотим договориться о том, чтобы вы нам помогли, особенно при планировании архитектуры, построить похожий на китайский музей истории Беларуси. Мы уже с вашими специалистами сотрудничаем. Это будет совсем рядом. Он украсит наш Минск".

