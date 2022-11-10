Лукашенко предложили новации в работе ФСЗН и пенсионном обеспечении - какие вопросы волнуют главу государства

Совершенствование работы Фонда социальной защиты населения и меры по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов стали темой доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, пишет БелТА.



Основной докладчик - министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. В числе участников мероприятия также курирующий эту сферу вице-премьер Игорь Петришенко, замглавы Администрации Президента Максим Ермолович, министр финансов Юрий Селиверстов, председатели Мингорисполкома и Миноблисполкома Владимир Кухарев и Александр Турчин.



"Если по большому счету по поводу нашего сегодняшнего разговора, то этот разговор будет связан с тем, что мы совершенствуем в какой-то степени нашу систему управления социальным сектором, экономическим сектором. Ну и вообще систему управления в государстве. Вопрос не самый масштабный, не самый, может быть, важный в плане совершенствования системы управления. Но с точки зрения обеспечения социальной безопасности, социального обслуживания наших людей он очень важный. Тем более, что он касается ну совсем наших людей. Это люди пенсионного возраста. Люди, попавшие во временную какую-то беду, которым мы должны подставить плечо. Кто-то заболел, где-то люди с ограниченными возможностями и способностями и так далее", - сказал Александр Лукашенко.



Он отметил, что речь пойдет о Фонде социальной защиты населения: "Предлагается его вместе с сопутствующими структурами, которые с ним находятся в тесном контакте по обслуживанию указанных мною категорий, несколько усовершенствовать. Когда мы ведем речь об усовершенствовании, я всегда задаю вопрос: надо ли это, откуда появился этот вопрос, в чем суть и проблема. Это не значит, что мы не должны совершенствовать структуру управления государством, отдельных направлений, отраслей. Я уже об этом говорил, это надо делать, не ломая саму систему. Модернизируя, усовершенствовать надо структуру - время идет. Но это если надо. Поэтому первый вопрос, на который нужно ответить: надо ли нам это - совершенствование структуры ФСЗН и тех, кто выплачивает, назначает пенсии, пособия и так далее. Надо ли?"