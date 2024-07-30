Лукашенко: При отборе кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН необходимо установить четкие критерии

При отборе кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН необходимо установить четкие критерии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июля на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Сейчас идет процесс выборов членов Академии наук. Президент подчеркнул, что краеугольным камнем критериев их отбора является значимость научных разработок для государства. Также важно наличие собственной школы, привлекающей в науку молодежь. "Если нет продолжателей идей, нет преемственности - тогда и ученого нет", - заметил Александр Лукашенко.

"Полностью поддерживаю предложения самих ученых о том, что необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Никаких кумовства и круговой поруки, чем часто грешит наша сфера", - сказал глава государства.

Затем, по его словам, состоятся выборы в соответствии с обновленными уставом НАН Беларуси и положением о выборах. "Усиливая пул академиков и членкоров, следует исходить из того, достаточен ли их реальный вклад в отечественную экономику. Стоят ли наши ученые в авангарде решения стратегических экономических и социальных задач?" - ориентировал Президент.