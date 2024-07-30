3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Лукашенко: При отборе кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН необходимо установить четкие критерии
При отборе кандидатов в академики и члены-корреспонденты НАН необходимо установить четкие критерии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июля на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Сейчас идет процесс выборов членов Академии наук. Президент подчеркнул, что краеугольным камнем критериев их отбора является значимость научных разработок для государства. Также важно наличие собственной школы, привлекающей в науку молодежь. "Если нет продолжателей идей, нет преемственности - тогда и ученого нет", - заметил Александр Лукашенко.
"Полностью поддерживаю предложения самих ученых о том, что необходимо установить четкие критерии отбора кандидатов в академики и члены-корреспонденты. Никаких кумовства и круговой поруки, чем часто грешит наша сфера", - сказал глава государства.
Затем, по его словам, состоятся выборы в соответствии с обновленными уставом НАН Беларуси и положением о выборах. "Усиливая пул академиков и членкоров, следует исходить из того, достаточен ли их реальный вклад в отечественную экономику. Стоят ли наши ученые в авангарде решения стратегических экономических и социальных задач?" - ориентировал Президент.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов