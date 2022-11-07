Александр Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщает БелТА.

Сразу по прибытии глава государства лично продемонстрировал, как правильно колоть дрова. В этом ему ассистировали Дмитрий Басков и Сергей Тетерин.

Александр Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. А затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше. "Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", - подробно инструктировал глава государства по ходу мастер-класса.

Александр Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не все просто с энергоресурсами. "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами", - сказал белорусский лидер.