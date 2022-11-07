3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов
Александр Лукашенко приехал на чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщает БелТА.
Сразу по прибытии глава государства лично продемонстрировал, как правильно колоть дрова. В этом ему ассистировали Дмитрий Басков и Сергей Тетерин.
Александр Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. А затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше. "Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало", - подробно инструктировал глава государства по ходу мастер-класса.
Александр Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не все просто с энергоресурсами. "Латышей, литовцев и поляков - к нам, пусть рубят на дрова сами", - сказал белорусский лидер.
После этого Президент прошел к соревновательным секторам, чтобы понаблюдать за ходом состязаний.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов