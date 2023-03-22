Лукашенко принимает участие в памятном мероприятии по случаю 80-летней годовщины трагедии в Хатыни

Новый музей был построен в мемориальном комплексе по поручению Александра Лукашенко к 80-летию хатынской трагедии. Здесь также были проведены масштабные реставрационные работы. При этом глава государства обращал внимание, что важно сохранить первозданный вид, чтобы все было по-простому и душевно. "В мае чтобы были начаты все работы. К 9 мая мне доложите сроки, планы, кто будет работать, экспертизы, проекты, сметы. Я понимаю, что построить мы сможем. Но будем аккуратно оснащать его. Мы должны к этому юбилею сделать все, - подчеркнул Президент во время посещения Хатыни 16 апреля 2022 года. - Немедленно начинайте строить музей. Главное - экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало".