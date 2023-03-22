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Лукашенко принимает участие в памятном мероприятии по случаю 80-летней годовщины трагедии в Хатыни
Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в памятном мероприятии, приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии, пишет БЕЛТА.
По прибытии глава государства посетит музей, почтит память жертв трагедии, возложит венок.
Новый музей был построен в мемориальном комплексе по поручению Александра Лукашенко к 80-летию хатынской трагедии. Здесь также были проведены масштабные реставрационные работы. При этом глава государства обращал внимание, что важно сохранить первозданный вид, чтобы все было по-простому и душевно. "В мае чтобы были начаты все работы. К 9 мая мне доложите сроки, планы, кто будет работать, экспертизы, проекты, сметы. Я понимаю, что построить мы сможем. Но будем аккуратно оснащать его. Мы должны к этому юбилею сделать все, - подчеркнул Президент во время посещения Хатыни 16 апреля 2022 года. - Немедленно начинайте строить музей. Главное - экспозиция, которая там будет. Чтобы люди пришли и, прежде чем сюда ступить ногой, чтобы у них сердце уже рвало".
Молодежь Беларуси не осталась в стороне от инициативы главы государства и активно включилась в работу. В результате в мемориальном комплексе была объявлена Всебелорусская молодежная стройка, которая объединила семьи и трудовые коллективы со всей страны.
В сжатые сроки в Хатыни был построен новый музей - одноэтажное здание с шестью выставочными залами, где посетители поэтапно знакомятся с историей крупных военных конфликтов, трагедией мирного населения в них: "Дерево истории" (про период военных походов и войн на белорусской земле в Х-ХХ веках), "Начало войны", "Оккупация", "Сожженные деревни", "Вечность" (символизирует место поклонения всем жертвам среди мирного населения и включает в себя названия всех пострадавших населенных пунктов) и "Память". Этот зал, куда посетители попадают по завершении экскурсии по музею, выстроен в форме двуступенчатого атриума и посвящен исследованиям и воплощениям в художественных образах, кинематографии и архитектурных комплексах темы геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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