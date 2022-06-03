Александр Лукашенко принял участие в открытии 9-й детской поликлиники

В Беларуси необходимо развивать прежде всего государственную систему здравоохранения. Об этом заявил Президент на церемонии открытия в Минске нового здания 9-й городской детской поликлиники. Белорусский лидер отметил, что настала пора не только возводить большое количество зданий, но и развивать техническое оснащение. Отдельное внимание работе с кадрами. Деньги, которые освободятся от строительства, Первый предлагает направить в том числе и на увеличение зарплат медицинским работникам. В целом визит Президента получился во многом программным - Александр Лукашенко отметил самые важные задачи на будущее не только для врачей, но и страны. Наш политический обозреватель Алексей Волков с подробностями.

8 тысяч квадратных метров площади, мощность 400 посещений в смену и звание одной из самых современных - это все про новое здание 9-й детской поликлиники Минска. Покрывает учреждение сразу три района столицы: Ленинский, Заводской и Партизанский. Услугами пользуется свыше 15 тысяч детей.

"Очень ждали, мы живем тут через дорогу,- говорит местная жительница. - Так надо было ехать на автобусе, а сейчас вот дорогу перешли и уже на месте".

"Специалисты все на месте, все свои, очень стало удобно, комфортно, нам очень нравится", - поддерживает другая.





На открытие приехал лично Президент. Теплые слова благодарности от Первого строителям, медикам и своеобразный стратегический постулат от Александра Лукашенко на будущее. Здоровье - это дорого, здравоохранение - еще дороже. Но социальный курс Беларуси незыблем.

Президент о новой поликлинике: "Это дворец!"

Речь Президента на открытии поликлиники - это не только планы на будущее, но и страстный анализ современности. Да, Первому многое высказывали на кухнях за COVID, теперь на устах санкции. Но коронавирус перед белорусской моделью пал. В молоко ушли и санкции. Поэтому Александр Лукашенко на правах победителя в ситуации может спокойно заявить: "Я же вас предупреждал".

Президент о западных санкциях: "Им плевать на наших людей"

Открылся новый корпус 9-й детской поликлиники

Кстати, "девятку" оборудовали уже в постковидную эпоху, поэтому и оснащение на ультравысоком уровне. Рентгены, стоматологические установки и приборы мониторинга - готовы ко всему. К 19-у, 20-у или даже 33-у COVID.

Но вернемся к общей картине Минска. А за пятилетку педиатрия столицы заметно окрепла - открыли и отремонтировали множество учреждений. Теперь задача сместить фокус на начинку - аппаратуру и кадры. Они решают все, но не везде штат укомплектован. Даже в новом корпусе "девятки" есть незакрытые позиции. Впрочем, это даже не цветочки, пережили и куда более глобальные встряски.

Лукашенко: Главное - не перевернуть страну, а все остальное мы построим

Президент заверил, что в Беларуси будет делаться все для развития детского здравоохранения. И по сравнению со многими другими странами в стране уже достигли серьезных успехов. Большая поддержка оказывается многодетным семьям. "И мы ни одну программу не сократили", - обратил внимание глава государства.

"Единственное, о чем я вас попрошу: белорусам пора уже начать немножечко пошевеливаться и думать о себе. Зарабатывать для себя. Возможностей предостаточно. Особенно сейчас, в санкционный период, когда из России, отчасти у нас (мы, конечно, это особо не замечаем) некоторые западные компании уходят. Надо это место занимать", - сказал Александр Лукашенко.

"Я человек государственный (вы это заметили, наверное, уже) и буду делать все, чтобы прежде всего развивать государственное здравоохранение. Потому что я уже частного наелся: куда ни кинь - везде клин, каждый хочет заработать на здоровье людей", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что в стране сейчас начали активно анализировать работу частных медицинских центров. "Очень жестко контролируем. Не потому что мне не нравятся частные предприятия, в том числе здравоохранения. Нет. А потому что надо работать честно. И на здоровье людей зарабатывать никто не будет. Мы строим социальное государство, а это прежде всего забота о людях", - подчеркнул белорусский лидер.

Для жителей Партизанского района своя детская поликлиника - конечно, праздник. На торжественной церемонии открытия Президенту вручили символический ключ. В гости Александр Лукашенко с пустыми руками не ходит - учреждение пополнится реабилитационным тренажером для детей.

Едва войдя в здание, Александр Лукашенко сразу же приметит отличительную черту белорусского здравоохранения.

Развитие здравоохранения - приоритет государства

Развитие профильных вузов, снижение детской смертности - тут наша страна вышла далеко вперед в мировом ранжире - 2,6 на 1000 родившихся. Подходит к концу и многолетний тренд Беларуси, когда девочек рождалось в разы больше мальчиков.

Шесть этажей, нашпигованных по последнему слову техники, и лучшие детские специалисты страны - все про "девятку". В целом же по Минску сейчас работает 21 детская поликлиника. Доклады, плакаты - это, конечно, здорово. Но журналисты знают, что Александр Лукашенко хочет видеть все своими глазами и, конечно, пообщаться с маленькими пациентами.

9-я поликлиника - важный изумруд в пределах минского автокольца и столичной инвестпрограммы. Да, стоил проект немало - 21 миллион рублей. Но Президент четко давал понять неоднократно - на маленьких белорусах мы экономить не будем. Это наше будущее.