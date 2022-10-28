Лукашенко принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Очень серьезно и откровенно была обсуждена ситуация по итогам мониторинга комиссии, которую возглавлял генсек ОДКБ, которая работала на границе армяно-азербайджанской стороны. Смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы, имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться.

Юрий Амбразевич, заместитель министра иностранных дел Беларуси

