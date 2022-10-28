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Лукашенко принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ прошла сегодня по видеосвязи. В ней принял участие Александр Лукашенко. Большая часть переговоров - за закрытыми дверями. Участники встречи обсудили реакцию на ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы.
Очень серьезно и откровенно была обсуждена ситуация по итогам мониторинга комиссии, которую возглавлял генсек ОДКБ, которая работала на границе армяно-азербайджанской стороны. Смогли обсудить перспективную реакцию нашей организации на эти вопросы, имеется определенное видение на ближайшие несколько недель, как этот вопрос будет дальше рассматриваться.
По итогам переговоров было отмечено, что ситуацию на армяно-азербайджанской границе рассмотрят на трехсторонней встрече Армении, Азербайджана и России. Она запланирована на предстоящий понедельник, 31 октября. А после этот вопрос в повестке очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет в конце ноября.
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