3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лукашенко: Приняв обновленную Конституцию, белорусы отстаивают свои традиции
Белорусы отстаивают и будут отстаивать свои традиции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, сообщает БелТА.
"Пусть не обижаются на меня мужики с большими звездами (о них я скажу отдельно), но женщина испокон веков у любого народа, в любой культуре была в центре мироздания", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Поэтому, отметил Президент, в Беларуси такое трепетное отношение к мамам, женам, сестрам, дочерям, а также к семье и детям, просто к любимым. "И это одна из основ, я бы даже сказал, фундаментальная опора нашего общества. И этот фундамент мы забетонировали в новой Конституции нашей страны", - сказал глава государства.
"Мы отстаивали и будем отстаивать свои традиции, как это сделали, приняв Конституцию. Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство", - заявил белорусский лидер.
Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что эта миссия невозможна без мужчин.
"Вам, мужики, говорю просто: нет более почетной профессии, чем защищать Отечество, служить стране и своему народу. Вручая генеральские погоны и заслуженные награды, хочу еще раз поблагодарить вас, а в вашем лице всю нашу армию и силовые структуры за службу нашей Родине", - обратился Президент к военнослужащим.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов