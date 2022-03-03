Лукашенко: Приняв обновленную Конституцию, белорусы отстаивают свои традиции

Белорусы отстаивают и будут отстаивать свои традиции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, сообщает БелТА.



"Пусть не обижаются на меня мужики с большими звездами (о них я скажу отдельно), но женщина испокон веков у любого народа, в любой культуре была в центре мироздания", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Поэтому, отметил Президент, в Беларуси такое трепетное отношение к мамам, женам, сестрам, дочерям, а также к семье и детям, просто к любимым. "И это одна из основ, я бы даже сказал, фундаментальная опора нашего общества. И этот фундамент мы забетонировали в новой Конституции нашей страны", - сказал глава государства.



"Мы отстаивали и будем отстаивать свои традиции, как это сделали, приняв Конституцию. Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство", - заявил белорусский лидер.



Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что эта миссия невозможна без мужчин.



"Вам, мужики, говорю просто: нет более почетной профессии, чем защищать Отечество, служить стране и своему народу. Вручая генеральские погоны и заслуженные награды, хочу еще раз поблагодарить вас, а в вашем лице всю нашу армию и силовые структуры за службу нашей Родине", - обратился Президент к военнослужащим.

