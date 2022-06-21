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Лукашенко присвоил генеральские звания

Лукашенко присвоил генеральские звания

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского, персонального и специальных званий, сообщилиБелТА в пресс-службе главы государства.

Очередное воинское звание генерал-майора присвоено Дмитрию Михолапу.

Начальнику Минской региональной таможни Сергею Иванову присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

Очередные специальные звания генерал-майора милиции и генерал-майора юстиции присвоены соответственно Андрею Любимову и Эдуарду Малиновскому.

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